Как на барнаульском предприятии производят лекарство из воздуха

АО «Алтайстройдеталь» занимается производством кислорода с 2007 года, в основном для технических нужд, лишь 20% занимали медицинские заказы. С осени прошлого года предприятие вынуждено было полностью мобилизовать силы для оснащения медицинским кислородом ковидные госпитали региона. В ближайшие месяцы здесь планируют расширение производства.

Для бесперебойного обеспечения кислородом учреждений здравоохранения предприятие расширило автопарк и обновило оборудование. Фото Алисы Тростниковой

С приходом пандемии АО «Алтайстройдеталь» вынуждено работать в круглосуточном режиме. В пик заболеваемости ежедневно порядка 600 баллонов с живительным кислородом направлялись в больницы региона, где нужна респираторная поддержка пациентам с коронавирусом. К примеру, в Каменскую больницу раньше возили раз в две недели 60 баллонов, сейчас – ежедневно. В горбольницу № 4 возили два раза в неделю 20-40 баллонов, в пандемию доходили до 200 баллонов в сутки.

– Были такие дни, что не производили ни одного баллона технического кислорода, – говорит логист компании Марина Асанова. – Министерство здравоохранения поставило задачу обеспечить учреждения жизненно важным препаратом, и мы с ней справляемся. Приобрели дополнительную технику для развоза, набрали сотрудников в лабораторию, центр наполнения и разделения.

Емкости голубого цвета с надписью «Кислород» здесь повсюду. Одну их партию разгружают, вторую проверяют, третью наполняют кислородом. Непрерывный и, кажется, бесконечный процесс организован безупречно. Директор предприятия Антон Литвиненко лично объехал ковидные госпитали региона, нарисовал схему доставки. Из медицинских учреждений сюда привозят пустые баллоны, заполняют их кислородом и отправляют обратно. На моих глазах от завода отъехала «скорая» медицины катастроф. По словам Марины Асановой, у них собственные маленькие баллоны с кислородом, и заполняют их непосредственно на предприятии. Авиалинии тоже заряжают здесь свои емкости медицинским кислородом.

Сжимается и разделяется

«Алтайстройдеталь» производит жизненно важный продукт прямо из воздуха. Кислородная станция представляет собой трубу высотой около четырех метров (в скором времени заработает и вторая), которая всасывает воздух над территорией предприятия по принципу пылесоса. Он проходит через фильтры и уже очищенный попадает в компрессор, где его сжимают до пяти атмосфер. Затем воздух охлаждается и разжижается. Из физики мы знаем, что в воздухе содержится всего 20% кислорода, процесс выделения проще в жидком состоянии. Под давлением он как бы расслаивается на азот и кислород. Большую часть азота выпускают обратно в атмосферу, предприятие этим газом не занимается, а кислород направляется по трубопроводу в цех наполнения. Там его преобразуют в газообразное состояние и наполняют им баллоны. Именно в таком виде его получают больницы края, поскольку не во всех учреждениях есть возможность самостоятельно газифицировать кислород.

Что интересно, содержание кислорода в техническом кислороде выше, чем в медицинском. Кислород повышенной чистоты используется для высокоточной лазерной резки металла. В чистом виде он, конечно, пациентам не подается. Но требования к нему, куда серьезнее, чем к техническому.

– Процессы производства технического и медицинского кислорода в целом похожи, но заготавливать второй существенно дороже, поскольку он относится к фармдеятельности, – рассказывает Марина Анатольевна. – Для производства технического кислорода анализ качества не нужен, а для медицинских целей его исследует каждые два часа. Случается, что лаборатория может забраковать целую партию. Мы не можем поставить в больницы некачественный кислород, ведь речь идет о жизни людей.

Медицинский кислород. Фото Алисы Тростниковой

Медицинская тара не пересекается с оборотом технических баллонов. Кроме того, она регулярно проходит освидетельствования, емкость очищается перед наполнением, баллоны вакуумируют и продувают кислородом перед заправкой.

Увеличение мощностей

Даже с учетом того, что предприятию пришлось отказывать в заказах на технический кислород, собственными мощностями было достаточно сложно справляться с необходимыми объемами для здравоохранения. Заготовить кислород прозапас не получится – его невозможно долго хранить. Для бесперебойного обеспечения им медицинских и технических нужд региона предприятие планирует построить дополнительную кислородную станцию.

На одной из производственных площадок ведется строительство дополнительного цеха. Оборудование по разделению воздуха приобрели еще осенью. Новая подстанция более мощная – ее производительность в три раза больше нынешней.

600 баллонов медицинского кислорода в сутки – производственная мощность АО «Алтайстройдеталь», у новой кислородной станции мощность – 2000 баллонов.

Строительство новой кислородной станции стало возможным благодаря господдержке. В рамках реализации региональной программы социально-экономического развития и нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Алтайский фонд микрозаймов разработал кредитный продукт под 2,125% годовых, который можно получить на закупку оборудования, расширение производственных мощностей предприятий.

– В рамках этой программы поддержано 23 проекта алтайских предпринимателей на суммы от 5 до 10 млн руб., – рассказал исполнительный директор АФМ Владислав Уваров. – Это инвестиционные проекты, направленные на модернизацию производств, обязательное условие получения – создание новых рабочих мест. На каждые 1,5 млн руб. – не менее одного рабочего места. При этом срок кредитования увеличен до семи лет, тем самым снижается кредитная нагрузка на предприятие, высвобождаются оборотные средства.

Сегодня, по словам Антона Литвиненко, спрос на медицинский кислород значительно снизился, в сравнении с осенью прошлого года. С февраля предприятие возобновило поставку технического кислорода. Предприниматель не опасается, что когда спадет острая потребность в медицинском кислороде, с увеличением мощностей у предприятия появится проблема сбыта.

– Технический кислород будем производить, – поясняет Антон Литвиненко. – Потребность в нем никуда не делась, запросы от предприятий продолжают поступать. Найдем дополнительных потребителей.