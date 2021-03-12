В Барнауле определились с оформлением II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Городские улицы украсят плакатами, флажками и другими элементами по мотивам предложенной концепции в преддверии спортивного праздника, который пройдёт с 20 по 23 мая 2021 года на барнаульском гребном канале.

Графический вид плакатов содержит символику II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле и элементы, символизирующие гребной вид спорта. На плакатах рядом с официальным логотипом II этапа Кубка мира изображены фотографии выдающихся спортсменов, легенд спорта из различных стран, а также действующих спортсменов России рядом с воспитанниками барнаульской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ им. К.Костенко. Данные плакаты направлены на знакомство жителей и гостей города с гребным видом спорта, пишет пресс-служба мэрии.