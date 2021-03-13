В мэрии обсудили перспективы завершения строительства многоквартирных домов «Барнаулкапстроем»

13 марта 13:53 2021

Рабочее совещание  провела заместитель главы администрации Барнаула по правовым вопросам и имущественным отношениям Оксана Финк, сообщает пресс-служба администрации города.  

В заседании приняли участие заместители главы администрации города, председатели профильных комитетов администрации города, руководитель АО СЗ «Барнаулкапстрой» и юридическая служба предприятия, а также представитель инициативной группы дольщиков ЖК «Парковый», обладающий значительным опытом правового сопровождения деятельности юридический лиц.  

В ходе заседания обсудили  перспективы  рассмотрения арбитражным судом заявления  о банкротстве АО СЗ «Барнаулкапстрой». Определены направления для усиления претензионной и исковой работы.