Неожиданный симптом, который сигнализирует о проблемах с желудком, назвал российский врач

Главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников считает, что частый ночной кашель может не всегда указывать на проблему с лёгкими.

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«Причина номер один — это заброс кислого содержимого желудка в пищевод. А в пищеводе есть кашлевые рецепторы. Они раздражаются — человек начинает кашлять. Когда вы стоите — это одно. Вы легли, и у вас периодически происходит заброс… Это может вызывать и боли в горле, и осиплость голоса, но, в основном, это кашель по ночам», — отметил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

То есть, хронический кашель может указывать на гастроэзофагеальный рефлюкс, пишет «Российская Газета». Причем, как уточнил врач, изжоги может и не быть: в 40% случаев ее нет при забросе кислого содержимого желудка в пищевод.

Эксперт также отметил, что кашель могут вызывать некоторые препараты от гипертонии.