Торгово-офисный центр за 75,2 млн рублей построят в Барнауле

Он будет состоять из трех корпусов общей площадью около 5 700 кв. м. Срок сдачи объекта не указан, но собственник решил заранее позаботиться о его продаже.

Фото: «Авито»

Строительство современного бизнес-центра только планируется. Автор объявления на «Авито» уточняет, что представленная визуализация не окончательная, в процессе доработки.

На территории в 6 646 кв. м. организуют достаточное количество парковочных мест.

Здание будет из бетона с высокими потолками и витражным остеклением, что позволит реализовать любые фантазии будущих владельцев для комфортной и эффективной деятельности находящихся в помещениях сотрудников.

Собственник оценил лот в 72,5 млн рублей. Постройка будет расположена в Барнауле по адресу: проезд Северный Власихинский, 39.