БК «Барнаул» в первом раунде плей-офф дважды сыграет с «ЧелБаскетом»

Барнаульские баскетболисты по итогам второго раунда чемпионата России по баскетболу среди команд Суперлиги-2 заняли третье место. Уже в ближайшую субботу стартует плей-офф.

БК “Барнаул” в четвертьфинале Суперлиги-2 сыграет с “ЧелБаскетом”. Фото Ярослава Махначёва.

В понедельник в Тамбове завершились матчи второго этапа чемпионата России по баскетболу среди команд Суперлиги-2. БК «Барнаул» в итоге оказался на третьем месте. Всего в Тамбове наши баскетболисты провели четыре матча, в которых обыграли майкопское «Динамо-МГТУ» (92:61) и лидера турнира «Тамбов» (84:77), но впервые в сезоне уступили «Чебоксарским ястребам» (68:77) и еще более неожиданно проиграли в овертайме заключительной игры магнитогорскому «Металлург» – 73:77. Именно «Металлург» и сместил БК «Барнаул» со второго места, которое наша команда занимала по итогам первого этапа.

Впрочем, смена позиции особо на раскладе сил не отразилась – БК «Барнаул» уверенно вышел в четвертьфинал плей-офф, который начнет выездным матчем с челябинским «ЧелБаскетом», ставшим победителем турнира за 6-11 места. Игра на Урале состоится 20 марта. В Барнауле команды сыграют 26 марта. Победитель будет определен по общей разнице набранных и пропущенных очков. Напомним, в регулярном чемпионате БК «Барнаул» дважды обыграл челябинцев – 84:66 дома и 82:73 на выезде.