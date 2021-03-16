К Всемирному дню диджея: где научиться раскачивать танцпол?

В марте отмечается Всемирный день диджея – праздник парней в бейсболке, дыму и наушниках. Именно таким воображение многих рисует представителя этой профессии. На самом деле внешний вид в диджействе – не самая главная, но важная составляющая успеха. Разбираемся, что нужно для покорения клубного музыкального олимпа и где этому учат в Барнауле.

Фото предоставлено DJ School Barnaul

Диджей – звучит гордо. Безусловно, этот задающий энергию музыки человек – самый главный на любой вечеринке. Профессия окутана особым ореолом романтики, особенно у молодежи. Но востребована ли она?

Как отмечает заместитель директора центра занятости населения управления социальной защиты населения по Барнаулу Илья Бень, спроса на диджеев в краевой столице нет.

– В поисках диджея работодатели города к нам ни разу не обращались. Была близкая тематически вакансия – требовался организатор массовых праздников в учреждение культуры. Диджей – это узкопрофессиональный рынок, где все друг друга знают, поэтому смогут обратиться с предложением напрямую к исполнителю клубной музыки.

На сайтах бесплатных объявлений немало предложений по музыкальному сопровождению мероприятия. Чаще всего с аватарок смотрят на нас бородатые парни все в тех же наушниках. Пригласить такого диджея на домашнюю вечеринку обойдется от одной до 10 тыс. руб., но лучше, чтобы избежать неудач, заранее изучить отзывы и рекомендации.

Если же вы сами хотите обучиться клубному искусству, то есть два пути – поступать в институт культуры на звукорежиссера культурно-массовых представлений и концертных программ, где за четыре года вас обучат работать с различной звукозаписывающей и музыкальной техникой. Второй вариант – обращаться в одну из частных компаний, где можно освоить различные по длительности программы обучения. Их стоимость – от 5 тыс. руб. за курс и выше.

Выпускники школы диджеев сдают выпускной экзамен в реальных городских локациях: на городских мероприятиях, на фудкортах торговых центров. Такое выступление – первый опыт в завоевании публики.

– Начинать постигать азы диджейдинга лучше всего не с покупки дорогостоящего оборудования, а с наработки техники, – рассказывает основатель DJ School Barnaul Вадим Маджара. – Все связанное с музыкой нужно видеть и слышать. Как и в любом искусстве, здесь требуются знания некоторых принципов работы, и если им не следовать, то музыка не получится.

Начать лучше с практики, а потом уже, поднабрав какую-то технику, можно обучаться дополнительным фишкам. Например, скрейчингу, когда из виниловой пластинки извлекаются особые пилящие звуки и благодаря разным эффектам получается неповторимая музыка.

Знание нотной грамоты для диджея не обязательно, но будет очень полезным.

– Одни диджеи играют чужую музыку, но, благодаря манипуляциям, смогут из двух треков создать какой-то свой кусок и, соответственно, с него перейти уже дальше на следующий трек. От этого смешения создается особая композиция. Переходы от трека к треку должны быть гармоничными и интересными. Другие диджеи полностью создают свою авторскую композицию. Их еще называют битмейкерами. Это уже – высший пилотаж в электронной музыке, – рассказывает Вадим Маджара.

Все ли возрасты покорны диджеингу?

– Вопреки ожиданиям, с первых секунд стояния за диджейским пультом ничего толкового не получится. Нужно усердие. Процесс обучения переходит в рутину. Оттачивая приемы, необходимо преодолевать себя. Соответственно, и начинать этим заниматься лучше в осознанном возрасте – лет с 14. Главное – поставить перед собой цель и идти к ней. Один из выпускников нашей школы начинал работать на вечеринках, а сейчас играет на Radio Record и в клубах Питера. Его никнейм GEO G, – рассказывает Вадим.

Там, где техника, нередко возникают непредвиденности. Во время экзамена ребята один за другим отыгрывают свои композиции.

– Во время одного из переходов произошла накладка – один диджей подключил спецэффекты и забыл их отключить, а следующему выступающему некогда было подготовиться и пришлось играть не отрепетированную музыку, а импровизировать. Публика была в восторге, – вспоминает Вадим.

Фото предоставлено DJ School Barnaul

Не все барнаульцы, постигающие азы работы с электронной музыкой, планируют в будущем выступать в клубах. К примеру, керамист Анна Тиньгаева обучилась этой профессии для собственного самовыражения.

– Для меня быть диджеем – это больше хобби. Мне очень нравится осваивать что-то новое. Люблю слушать прогрессивную музыку. Часто включаю сеты тех диджеев, которые мне нравятся, подходят для моего настроения. Нравится неформальная субкультура с таким немного романтическим духом. Поэтому я и решила освоить эту профессию. Мое направление – этно-хаус. Пока у меня в мечтах – собственная установка с приложением к компьютеру. Своего рода навороченная компьютерная мышь, которая позволяет составлять свои вертушки. Быть диджеем – интересно!