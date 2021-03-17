Как ежемесячно получать выплаты из материнского капитала? Разъяснения ПФР

Такую возможность предоставляют в Алтайском крае по заявлению семьям с низким доходом, в которых второй ребенок родился после 1 января 2018 года.

Фото: pixabay.com

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала и желающим ее продлить до двух- или трехлетия ребенка, не надо было обращаться в Пенсионный фонд или МФЦ, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право на эту меру поддержки. Выплата продлевалась автоматически по согласию владельца сертификата. Все оформлялось по телефону. После 1 марта 2021 года семьи вновь должны подтверждать свои доходы», — пояснила начальник отдела социальных выплат Отделения Пенсионного фонда России по Алтайскому краю Яна Позднякова.

Заявления и сведения, которые подтверждают доход, получатели выплаты должны предоставить в территориальный орган Пенсионного фонда России или Многофункциональный центр. Это можно сделать также в электронном виде через личный кабинет на сайте пенсионного ведомства или портале госуслуг.

Известно, что в 2021 году ежемесячную выплату могут получать семьи, в которых доход не превышает 22 380 рублей в месяц на каждого члена семьи. Сведения о доходах необходимо предоставить за 12 месяцев, отсчет периода для расчета доходов начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления о продлении (назначении) такой ежемесячной выплаты.

Более подробную информацию можно получить по телефонам единого регионального контакт-центра ПФР: +7-800-600-07-14 (звонок бесплатный), (3852) 39-99-99.