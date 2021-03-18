С улиц Барнаула убрали незаконную рекламу

Рейд по очистке города от объявлений провели в микрорайоне Новосиликатном.
46 объявлений убрали муниципальные служащие вместе с осужденными к исправительным работам с деревьев, ограждений, линий электропередач. Помимо этого они зачистили надписи на фасадах зданий по улицам Весенней, Новосибирской, Хабаровской, Благовещенской, Суворова, передаёт пресс-служба мэрии.
Напомним, что статьей 27 закона Алтайского края от 10 июля 2002 года № 46-ЗС «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края» предусмотрена административная ответственность за размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, в местах, не предназначенных для этих целей. Это влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 рублей до 3000; на должностных лиц — от 1000 до 10000 рублей; на юридических лиц — от 5000 до 50000 рублей. С начала года году в администрации Индустриального района по данной статье было рассмотрено 9 административных материалов.
«Штрафы, предусмотренные законодательством, зачастую не останавливают нарушителей. Новые объявления появляются на старых местах уже через несколько дней. Просим жителей соблюдать чистоту и сохранять внешний облик городских улиц в порядке» — отметил заместитель начальника Новосиликатного территориального управления Артем Ситкин.