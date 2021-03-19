Выставки

Библиотека им. Н.К. Крупской

(пр. Строителей, 21, 61-99-85)

До 1 апреля – выставка «Крым для детей» (6+). Воссоединение Крыма с Россией – это важное событие новейшей истории. Этот день отмечается не только на полуострове, но и по всей стране. В книжной экспозиции новые издания, поступившие в библиотеку. Книги помогут ребятам и их родителям узнать подробнее о Республике Крым, познакомиться с историей полуострова и отправиться в увлекательное путешествие по одному из красивейших мест планеты.

Арт-галерея Щетининых

(пр. Социалистический, 78, тел. 36-64-05)

До 4 апреля – выставка семейной четы алтайских живописцев, членов Союза художников России «Черепанова Наталья, Жук Сергей» (0+). В экспозиции около 50 живописных произведений, созданных в реалистических традициях. Они выполнены в жанре пейзажа, натюрморта, портрета. Тема любви к своей малой родине, единения человека с родной землей проходит через все творчество художников. В каждой авторской работе – восторженный и проникновенный взгляд на родных людей, их быт, природу Алтайского края.

Арт-галерея «Бандероль»

(ул. Пролетарская, 139, тел. 22-61-02)

До 7 апреля – выставка Ирины Савельевой «Вдохновение» (6+). Ирина – многогранный художник. Сейчас она трудится над масштабными проектами: расписывает стены, наносит декоративную штукатурку, создавая лепнину и расписывая ее в уникальном стиле. Работы сильны: детально проработанные, многослойные, глубокие. А еще они сказочные, фантазийные, добрые, автору удается передать движение даже в статичных изображениях. Экспозиция будет интересна не только ценителям искусства, но и дизайнерам интерьеров.

Выставочная площадка Краеведческого музея

(ул. Ползунова, 39, тел. 50-77-24)

До 28 марта – выставка «Сила движения» (6+). Впервые представлены традиционные средства передвижения и транспорт народов Алтая, которые использовались на охоте и при рыболовстве, транспортировке грузов и людей на суше и по воде. Особый интерес вызовут сани, на которых передвигался во время своего визита на Алтай в 1928 году Иосиф Сталин. Предметный ряд выставки будет дополнен фотографиями XIX-XX столетий, наглядно иллюстрирующими использование саней и лыж на охоте, гужевого транспорта в быту, а также необычные и диковинные способы транспортировки в прошлом.

Музеи

ГХМАК

(ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29)

До 2 мая – выставка «Великие Маковские» (6+), посвященная 175-летию В.Е. Маковского (1846-1920) в рамках проекта «Выдающиеся юбиляры из коллекции музея».

До 9 мая – выставка «Модные акценты. Русский портрет XVIII-XIX вв.» (6+). В экспозиции – работы известных художников, истории моделей которых неизвестны. Например, работа В.А. Тропинина «Дама в зеленом» позволит зрителю при внимательном рассмотрении элементов одежды и аксессуаров, тщательно выписанных художником, составить представление о портретируемой.

До конца года – выставка русских народных художественных промыслов (104 предмета) из фондов музея «Сделано в России» (6+).

ГМИЛИКА

(ул. Л. Толстого, 2, тел. 24-47-71)

До 21 марта – выставка открыток прошлых лет «Есть в марте день особый…» (0+). Экспозиция дает возможность вернуться на определенное время в советское прошлое и вспомнить, какие открытки дарили на 8 Марта женщинам. Здесь представлены советские открытки из частной коллекции Инны Поскотиновой.

До 28 марта – выставки Геннадия Буркова «Чувствую Отчину – вечный Алтай» (6+). Основа экспозиции – пастельные и акварельные пейзажи, а также книжная графика. В его пейзажной графике с особой силой раскрывается блестящее владение рисунком, отточенное умение схватить главное в окружающей его среде и поэтическое восприятие природы.

Краеведческий музей

(ул. Ползунова, 46, тел. 63-47-58)

До 28 марта – выставка Николая Марци «Скифы Алтая. Пробуждение» (6+). Представлено более 40 полотен, все они посвящены Алтаю, древним скифам, горным духам и шаманам. Творчество художника погружает в мир фантастических животных, демонстрирует одухотворенные лики живой природы, пронзительные женские образы, воинственных кочевников, охраняющих свою территорию.

До конца мая – выставка «Алтай. Дом религий» (0+). Демонстрируется музейное собрание, которое знакомит с культовыми практиками и религиями народов, населяющих Алтай. Основные разделы выставки отражают представления о мировоззрении староверов, православных, католиков, баптистов, иудеев, мусульман, буддистов, а также о ранней форме религии коренных народов Алтая – шаманизме.

Кинопремьеры

С 18 по 24 марта

«Ганзель, Гретель и Агентство магии» (Россия, США, мультфильм, 2D, 6+) – «Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».

«Айнбо. Сердце Амазонии» (Перу, Нидерланды, мультфильм, 2D, 6+) – «Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».

«Никто» (США, боевик, 2D, 18+) – «Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».

«Пальма» (Россия, Япония, 2D, 6+) – «Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».

«Хребет дьявола» (США, ужасы, 2D, 18+) – «Огни», «Арена», «Галактика».

«Игры шпионов» (Великобритания, триллер, 2D, 16+) – «Арена», «Галактика».

Время сеансов в указанный период можно уточнить на сайте сети «Киномир»: www.kino-mir.ru.

Планетарий

(пр. Сибирский, 38, тел. 61-10-65)

20 марта, суббота

«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) – 11.00.

«Движение Земли» (12+) – 13.00.

«От Земли до Вселенной» (12+) – 15.00.

21 марта, воскресенье

«Гришка-космонавт» (6+) – 11.00.

«Новогодние космические приключения» (6+) – 13.00.

«Астралис. Жизнь звезд» (12) – 15.00.

22 марта, понедельник

«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) – 11.00.

«Вода – чудо природы» (6+) – 13.00.

«IBEX. В поисках края Солнечной системы» (12+) – 15.00.

23 марта, вторник

«На голубой планете» (6+) – 11.00.

«Солнце. Наша живая звезда» (6+) – 13.00.

«Внеземные миры. Путешествие за пределами Солнечной системы» (12+) – 15.00.

24 марта, среда

«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) – 11.00.

«Астрономия» (12+) – 13.00.

«Удивительное путешествие по Солнечной системе» (12+) – 15.00.

25 марта, четверг

«Гришка-космонавт» (6+) – 11.00.

«Археоастрономия майя» (12+) – 13.00.

«Тайны Красной планеты» (12+) – 15.00.

26 марта, пятница

«В поисках нашего Солнышка» (6+) – 11.00.

«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) – 13.00.

«От Земли до Вселенной» (12+) – 15.00.

Театры

Театр драмы

(ул. Молодёжная, 15, тел. 36-97-13)

19 марта, пятница

«Танго длиною в жизнь» (музыкальная шутка, 16+) – 18.30.

20 марта, суббота

«Последняя любовь» (слегка ироничная история, 12+) – 17.30.

21 марта, воскресенье

«Дорогие мои бандитки» (маленькая антикризисная комедия, 16+) – 17.30.

25 марта, четверг

«Эдит Пиаф» (монолог провинциальной актрисы, 16+) – 18.30.

Музыкальный театр

(пр. Комсомольский, 108, тел. 50-50-85)

19 марта, пятница

«Невеста из Имеретии» (музыкальная комедия, 12+) – 18.30.

20 марта, суббота

«Невеста из Имеретии» (музыкальная комедия, 12+) – 17.00.

21 марта, воскресенье

«Конек-Горбунок» (музыкальная сказка, 0+) – 11.00.

«Невеста из Имеретии» (музыкальная комедия, 12+) – 17.00.

23 марта, вторник

«Алые паруса» (мюзикл, 12+) – 18.30.

25 марта, четверг

«Золотой теленок» (мюзикл, 16+) – 18.30.

Молодежный театр Алтая

(пр. Калинина, 2, тел. 50-35-04)

19 марта, пятница

WONDER BOY (глитч, 12+) – 18.30.

20 марта, суббота

А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане» (сказка, 6+) – 12.00.

А. Островский. «Гроза» (драма, 16+) – 17.00.

21 марта, воскресенье

Н. Гончарова. «Принцесса волшебного леса» (фэнтези, 6+) – 12.00.

«Охота жить» (литературный спектакль, 12+) – 17.00.

Театр кукол «Сказка»

(пр. Ленина, 19, тел. 50-20-90)

20 марта, суббота

«Легенда о добром Л» (сказка, 5+) – 11.00, 13.00.

«Колобок» (сказка, 2+) – 11.30, 12.30, 16.00.

21 марта, воскресенье

«Волшебник Изумрудного города» (сказка, 5+) – 11.00, 13.00.

«Снежная почта» (сказка, 2+) – 11.30, 12.30.