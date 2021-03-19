Барнаульцев предупредили о мошенниках на одном из онлайн-сервисов поиска попутчиков

Один житель Барнаула уже попался на их уловки.

Он обратился в полицию с сообщением о том, что лишился 35 880 рублей при попытке забронировать поездку через популярную платформу поиска попутчиков.

Договорившись о поездке, неизвестный отправил потерпевшему ссылку на фишинговый сайт, на котором 24-летний барнаулец ввёл данные своей банковской карты. В результате всех операций после введения реквизитов со счёта потерпевшего списалась вся имеющаяся сумма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с банковского счёта», передаёт ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Полицейские напоминают: чтобы не стать жертвой мошенников, не переходите по ссылкам в сообщениях, не оплачивайте заранее поездку, внимательно изучите профиль человека, с которым вы планируете поездку.