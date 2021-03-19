Эксперт рассказал об опасности магнитов на холодильнике

Разработчик программ по физике фестиваля наук «WOW! HOW?» Юрий Михайловский отметил, что в целом такие магниты безвредны, но многое зависит от их мощности.

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«Если мы говорим про обычные магниты на холодильник — ферритовые, они создают достаточно слабое магнитное поле. Но сейчас достаточно легко купить магниты другого типа — неодим-железо-боровые стального цвета, они как раз достаточно мощные и уже могут оказать влияние на электронику. Если завешивать технику, то ферритовыми магнитиками», — считает Юрий Михайловский.

Однако при размещении магнитов на компьютере, нужно учитывать несколько моментов.

«В компьютере есть жесткие диски, некоторые виды используют принципы магнитной записи. Они самые дешевые на рынке, поэтому почти у всех они есть. Мощный магнит своим полем может его размагнитить, поэтому с компьютером надо быть осторожнее, если вешаете магнит, главное, чтобы он не был впритык к жесткому диску. Хотя ферритовые магниты вряд ли могут что-то сделать», — полагает эксперт.

Он отметил, что осторожно обращаться с мощными магнитами должны люди, имеющие в организме какие-то медицинские приборы, например кардиостиуляторы.