Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет отменили в Алтайском крае

Изменения в указ от 31 марта 2020 года «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» внёс губернатор региона Виктор Томенко сегодня, 19 марта 2021 года.

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Режим самоизоляции отменили для граждан старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. По информации пресс-службы Правительства региона, с 1 апреля 2021 года Фонд социального страхования прекращает выплаты за нахождение на больничном работающим людям данной категории.

Разрешить выйти на работу специалистам, которые старше 65 лет сегодня позволяет сложившаяся эпидситуация.

Помимо этого, в Алтайском крае больше не действуют ограничения для проведения зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий.

Изменения вступают в силу 21 марта.