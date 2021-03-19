Вячеслав Франк: особое внимание уделяется «Барнаулкапстрою»

Об этом глава Барнаула заявил в рамках отчета об итогах за 2020 год.

По его словам, акционерное общество оказалось в сложном финансовом положении. Поэтому принимаются все возможные меры, чтобы не допустить банкротство «Барнаулкапстроя». На предприятии удалось сохранить кадры и избежать задолженности по зарплате.

Известно, что при участии компании «Строительная перспектива» введен проблемный многоквартирный дом по адресу Павловский тракт, 291. Также на особом контроле находится вопрос строительства многоквартирного дома по Парковой, 71 в Барнауле.

Отметим, Барнаул входит в тройку лидеров по темпам роста обеспеченности жильем в Сибири. В 2020 году в эксплуатацию сдано 547 тысяч квадратных метров жилой площади. Плановые показатели достигнуты в полном объеме.