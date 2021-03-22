Барнаульца задержали за хранение «синтетики»

В момент задержания мужчина имел при себе 2,10 граммов наркотиков.

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Задержанному 30 лет. Известно, что ранее он уже был судим.

Когда правоохранители задержали жителя Барнаула, то обнаружили при нем средство неизвестного происхождения, которое проведенная экспертиза определила как наркотик синтетического происхождения массой 2,10 граммов.

Мужчина в содеянном признался. Правоохранителям он рассказал, что запрещенные вещества заказал со своего телефона через мессенджер, после чего забрал партию по присланным координатам.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере», передаёт ГУ МВД России по Алтайскому краю.