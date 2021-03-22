Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца? Разъяснения Центробанка

Якобы ошибочные переводы являются мошенническими и могут грозить не только потерей денег, но втянуть клиентов банков в преступную схему по отмыванию средств.

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РИА Новости в Банке России и кредитных организациях рассказали, как защититься, если на карту пришел перевод.

Эксперты пояснили, что злоумышленники часто якобы по ошибке переводят деньги на счет жертвы, а затем просят отправить их по другим реквизитам. Подобные схемы применяются для последующего незаконного снятия со счета клиента более крупной суммы или для других преступных действий, например отмывания денег.

Попав в такую ситуацию, самостоятельно пытаться ее урегулировать ни в коем случае нельзя. Даже если мошенники будут заставлять потенциальную жертву вернуть деньги, угрожать уголовным преследованием и судом.

«Тратить денежные средства также не надо. Нужно понимать, что если клиент сам не совершал никаких переводов и не пользовался чужими денежными средствами, то он чист перед законом», — заявили эксперты банка.

В Центробанке рекомендовали придерживаться нескольких простых правил.

«Если вам на карту пришли деньги от неизвестного отправителя, а затем он попросил вас вернуть их, сообщите человеку, что вы не против возврата. Но при этом отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением, что совершил ошибочный перевод», — пояснил регулятор.

При этом получившему деньги нужно позвонить в свой банк и сообщить, что ему поступил неизвестный перевод. А затем тоже написать заявление на возврат ошибочно зачисленных денег.