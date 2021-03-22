Стало известно, когда в Алтайском крае может начаться пожароопасный сезон

В лесах региона он может начаться с 9 апреля 2021 года.

Фото: pixabay.com

Соответствующий проект Постановления Правительства края подготовлен

региональным Минприроды. Специалисты принимают во внимание данные мониторинга окружающей среды, в том числе учитывают запасы снега в лесах, прогноз развития метеоситуации.

Минприроды через процедуры госзакупок привлечет подрядчиков для авиапатрулирования лесов. Параллельно ведётся подготовка лесопожарной техники и бригад на предприятиях лесного комплекса, передаёт Telegram-канал Правительства края.