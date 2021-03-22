Уголовно-исправительная система Алтая, как и России, переживает перемены

Барнаул и ряд других восточносибирских городов, как известно, выросли вокруг предприятий и развивались изначально как центры горнозаводского дела, основанные промышленником Акинфием Демидовым, а потом изъятые государством в свою пользу. Это наложило отпечаток на местную пенитенциарную систему.

В 2020 году современное оборудование установили мебельном цехе ЛИУ-1. Фото предоставлено УФСИН России по Алтайскому краю

Горнозаводские тюрьмы

По словам писателя, ветерана органов внутренних дел Алексея Кобелева, контингент сидельцев уже в ранние годы алтайской пенитенциарной системы был довольно разнообразным. Были и убийцы, и воры, и мошенники. Так, во времена существования сереброплавильного завода зависимые крестьяне обязаны были поставлять предприятию древесный уголь. В подтверждение выполненной работы они получали особые жетоны. Сохранились записи о том, как осудили двух мужиков, которые обманули завод, подделав жетоны.

Были среди сидельцев и свои знаменитости. Например, в 1775 году в Змеиногорск сослали осужденных пугачевцев, причем, не рядовых, а руководителей восстания – полковников, атаманов. Ссыльных спустили в шахту на глубину 100 аршинов, где они работали безвылазно, прикованные цепями. В подземелье возили руду, жили, спали, питались, умирали. Уже в наше время при раскопках там нашли могилу, истлевшие нары и у входа скелет, прикованный к тачке.

Несколько осужденных, связанных с пугачевцами, разобрали кладку Змеиногорской тюрьмы и устроили побег в казахские степи, чтобы поднять восстание, вернуться в Змеиногорск и отомстить горному начальству. Однако служащие горного батальона при поддержке поднятых по тревоге семипалатинских казаков задержали беглецов.

Также в 1820-е годы в Колывано-Воскресенский округ прибыли на службу восемь сосланных декабристов – бывших офицеров, разжалованных в солдаты.

С ростом населения менялось и число мест заключения. Так, сочетание «исправительный дом» впервые упоминается в летописи Барнаула за 1840 год, а в 1861 году в городе было уже две тюрьмы.

Сегодня в структуру УИС Алтайского края входит 12 исправительных учреждений и два следственных изолятора, уголовно-исполнительная инспекция и 23 ее филиала. Службу в уголовно-исполнительной системе региона несут более 4000 сотрудников и работников.

Труд для воспитания

В 1920-е годы, после революции и Гражданской войны, на Алтае, как и по всей России, начался переход от тюрем к исправительно-трудовым учреждениям, в основе деятельности которых лежало принудительное трудовое перевоспитание. Именно в те годы тюрьмы стали играть заметную роль в региональном хозяйстве и экономике. Алтайские исправительные учреждения выращивали зерновые, овощи, скот, заключенные работали на железной дороге, на заводах, строительных объектах.

В 1937 году Алтайская губерния выделилась из Западно-Сибирского края, был образован Алтайский край. 1 октября 1937 года в Алтайском крае создали Управление исправительно-трудовых лагерей и колоний. В те годы курс на развитие производства усилился. Например, всем известная колония № 3 на Куете была сельскохозяйственной и выращивала продукты, держала собственный скот. А совхоз НКВД у магазина «Бия» участвовал в сельхозвыставке в Москве, а в 1940 году был награжден «Знаком Почета».

В годы войны шла эвакуация заводов в Барнаул и другие города края из европейской части страны. Предприятия срочно размещали на новом месте, нужна была рабочая сила, чтобы строить цехи под оборудование. И такой силой стали осужденные. При их участии были построены Котельный, Станкостроительный заводы, Трансмаш, Стройгаз. В спецучреждениях тоже наладили выпуск оборонной продукции, а многие заключенные ушли на фронт.

По окончании войны заключенных продолжали активно возить на стройки по всему Алтайскому краю. С 1960-х годов система взяла крен на создание собственного производства. У каждой колонии были свои промзоны с цехами, немало осужденных выходило работать на предприятия, например, на Котельный завод.

936 осужденных в алтайских колониях получают образование по 33 профессиям.

На пути модернизации

– За почти полуторавековую историю многое менялось в судьбе страны. Менялось и пенитенциарное ведомство, – говорит начальник УФСИН России по Алтайскому краю Валерий Усачёв. – И сегодня уголовно-исполнительная система России переживает серьезные перемены: появляются новые методы воспитательной работы, улучшаются условия содержания, модернизируется система контроля, реализуются новые виды наказаний, не связанные с содержанием под стражей, проводится большая работа в сфере прав человека. Эта деятельность связана с каждодневной работой сотрудников УИС, с необходимостью постоянного повышения уровня их профессиональной подготовки.

Сейчас в структуру УИС Алтайского края входит 14 учреждений, где содержится 8133 человека. Это значительно меньше, чем в предыдущие годы. Только за прошедший 2020 год численность осужденных, отбывающих реальный срок, снизилась на 13 процентов. В основном это те, кто совершил тяжкие или особо тяжкие преступления. Остальным же все чаще назначаются наказания, не связанные с лишением свободы: условное осуждение, домашний арест и другие.

Нынешний состав осужденных алтайских колоний довольно разнообразный. Есть среди них и убийцы, и насильники, и распространители наркотиков. Кстати, люди из последней категории далеко не всегда бывают закоренелыми уголовниками. К сожалению, немало молодых людей сами по глупости ломают себе жизнь, связавшись с наркотиками. Одна из самых известных осужденных в истории ИК № 6 – Елена Латышева была талантливой скрипачкой, лауреатом международных конкурсов, ей прочили блестящее будущее. Но однажды девушка влюбилась без памяти в человека, который распространял синтетику. Вскоре он и ее убедил делать закладки. Итогом стал арест за несколько дней до выпускного в Новосибирской консерватории и шестилетний срок в колонии. Вместо гастролей, цветов и оваций – решетки на окнах и режим. Хотя, к чести Елены, скрипку она не бросила и в колонии.

Актуальным для колоний остается вопрос повышения занятости осужденных, развития производства. Конечно, говорить о полной занятости не приходится, тем не менее сегодня 1252 осужденных имеют постоянную работу. В алтайских колониях действует несколько цехов: по изготовлению мебели, сувениров, перчаток и другие. Руководство УФСИН убеждено, что полученные трудовые навыки после выхода на свободу помогут освободившимся трудоустроиться и влиться в общество. К тому же благодаря работе осужденные могут выплачивать ущерб пострадавшим.