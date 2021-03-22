Ясно, что ничего не ясно. После двух матчей полуфинальной серии Кубка федерации между «Динамо-Алтаем» и «Красноярскими Рысями» счет равный – 1:1 (фоторепортаж)

В субботу и воскресенье барнаульское «Динамо-Алтай» взяло старт в полуфинале Кубка федерации – плей-офф первенства ВХЛ. На своем льду наша команда обменялась победами с «Красноярскими Рысями» – 2:3, 4:3 (овертайм).

“Динамо-Алтай” в овертайме дожало “Красноярских Рысей”. Фото Ярослава Махначева.

Сейчас или никогда

Как же давно в Барнауле не было такого ажиотажного спроса на хоккей. После того как 15 лет назад канул в бездну после фееричного сезона в ВХЛ «Мотор», такое, мне кажется, было лишь раз, когда «Алтай» победил в довольно странном турнире под названием «Российская хоккейная лига». Тогда команде пообещали поддержку, но все заглохло.

Сейчас уже и команда другая, и турнир, а планы снова большие, и снова они подкреплены серьезными обещаниями. Краевые власти, как мы уже говорили, четко дали понять: побеждайте или как минимум выходите в финал, и увеличение финансирования, чтобы в следующем сезоне замахнуться уже не на первенство, а на чемпионат ВХЛ, будет. Правда, большая часть из этого увеличения должна лечь на внебюджетку, но перспектива есть. И, главное, второго такого шанса может не быть. Не получится выполнить задачу, сыграет команда неудачно, а потом и интерес к хоккею может схлынуть. В общем – сейчас или никогда.

Перед “Динамо-Алтай” стоят большие задачи. Фото Ярослава Махначева.

«Динамо-Алтай» на правах победителя регулярного первенства ВХЛ начал поход за Кубком федерации, главным трофеем турнира, с полуфинала. Перед этим команда неплохо поработала на тренировках, правда, провести контрольные матчи, как планировал главный тренер Александр Усачёв, не получилось. Впрочем, и к этому он был готов.

Пернатые кошки

Соперник по полуфиналу – «Красноярские Рыси». В регулярке наши хоккеисты их неоднократно обыгрывали. Но вот только сейчас динамовцев поджидали уже другие «Рыси», можно сказать пернатые. Оппонент динамовцев – фарм-клуб еще одной красноярской команды – «Сокола», выступающего в чемпионате ВХЛ. Там у «птиц» дела сложились неудачно, и руководство решило хотя бы с «Рысями» что-то выиграть, командировав туда полтора десятка игроков.

По названию – “Рыси”, по факту – “Сокол”. Фото Ярослава Махначева.

Можно сколько угодно негодовать и обижаться, но регламент это позволяет. «Динамо-Алтай» тоже мог усиливаться по договору с новокузнецким «Металлургом» – вот только у них были свои турнирные задачи, поэтому друзья-партнеры смогли выделить нам только Антона Васильева. С другой стороны, для «Динамо-Алтая» это была хорошая проверка – раз уж держим в уме чемпионат ВХЛ на следующий сезон, вот и возможность сравнить себя с их уровнем.

Додавили

Хоккейный праздник удался, руководство клуба постаралось. Среди болельщиков на первой игре был и Губернатор Виктор Томенко.

Накануне первого матча в одном крыле фойе Дворца спорта демонстрировал поистине цирковые трюки бармен Владимир Суриков, перед началом второго к нему присоединилась группа «Skaйф» – местный «Ленинград», по сути, певший про «Лабутены», «Терминатора» и прочее.

На разогреве – группа “Skaйф”. Фото Ярослава Махначева.

Но главным был все-таки хоккей, и он для хозяев льда начался крайне неудачно – первый же бросок по воротам динамовцев завершился голом. До первого перерыва в воротах динамовцев побывало еще две шайбы. Стало совсем грустно.

Во втором периоде замаячила надежда. Усачёв решил поменять вратаря Кирилла Волохина на Никиту Ложкина, в атаке все вроде бы тоже начало получаться. И вот за нарушение правил в ворота «Рысей» назначен буллит. Увы, реализовать его не удалось. Тем не менее, до второго перерыва один гол динамовцы отквитали, отличился Степан Жданов. В третьем периоде забили еще раз, но настигнуть гостей, увы, не получилось.

Прорыв к воротам соперника. Фото Ярослава Махначева.

В воскресенье уже отступать было некуда: второе поражение подряд дома и два гостевых матча впереди рисовали бы мрачные перспективы. И уже на первой минуте точный пас из-за ворот Жданова нашел клюшку Антона Тихомирова – бросок, гол. Настроение, конечно, улучшилось, динамовцы насели на ворота гостей, вот только пробить вратаря не смогли. А в оконцовке бело-голубых подвела дисциплина – наши хоккеисты заработали два удаления подряд, и в итоге перед самой сиреной на перерыв гости реализовали численное большинство.

Второй период начался с атак гостей, и тут как нельзя кстати оказалась вторая шайба динамовцев. Момент возник вроде на ровном месте – пас из своей зоны, Андрей Локтев подхватывает шайбу, выкатывается перед вратарем и хладнокровно забивает. Через семь минут результативной контратакой ответили гости – закатились вдвоем в зону, один прострелил вдоль ворот, другой замкнул пас. Классика.

В третьем периоде уже динамовцам пришлось догонять – догнали, на шайбу красноярцев ответил Антон Васильев. В голе большая заслуга именинника Евгения Филина, подхватившего шайбу вторым темпом, продвинувшись за ворота и оттуда выложивший ее под бросок Васильева.

Шайбы закончились – начались драки. Минуты три судьи решали, кто был зачинщиком рукопашной, случившейся в середине периода. В итоге наших наказали жестче, того же Васильева вообще отправили отдыхать до конца игры, которая в итоге плавно перешла в овертайм до первого гола.

Не обошлось и без кулачных боев. Фото Ярослава Махначева.

Там неожиданно Усачёв снова провел рокировку вратаря, сменив Ложкина на Волохина. Кирилл надежды оправдал, отразив несколько опасных бросков. Ну а впереди браво стоит сказать Гафару Сатарову. Прорвавшись сквозь заслон защиты гостей, он как-то смог протолкнуть шайбу, после чего рухнул на лед без сил. Динамовцы победили. Битва выиграна, но вся война еще впереди.