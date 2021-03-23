Эксперт назвал продукты, которые чаще всего вызывают отравление

Отравиться молочными продуктами больше вероятности, так как они имеют ограниченный срок годности.

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Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал в интервью радио Sputnik, как бороться с пищевым отравлением.

Он утверждает, что отравиться можно любой едой и напитками, если они некачественные или испорченные. Но чаще всего это происходит из-за молочки.

«Если эти продукты неправильно хранятся, температурный режим не выдерживается, это хорошая среда для развития бактериальной флоры: творог, сметана, другие производные молочной продукции могут приводить к пищевым отравлениям», — отметил Зиннатуллин.

Он объяснил, что если отравился один человек, значит ему попало большее количество испорченного продукта, если же заболели все, кто его употреблял, то это уже пищевая инфекция, а в испорченном продукте была патогенная флора, которая вызвала инфекционное заболевание.

Также люди достаточно часто травятся алкоголем, причем даже качественным — имеет значение концентрация и объем выпитого напитка.

«Можно добиться и хорошим алкоголем алкогольной интоксикации, и будут все симптомы отравления: тошнота, рвота, понос, потеря сознания и вплоть до летального исхода. А если это суррогат алкоголя, необходим меньший объем, чтобы произошло отравление, но суррогат — это тяжелые последствия. При этом если попадает метиловый спирт в организм, противоядием как раз будет этиловый спирт, то есть наоборот получается, что качественный алкоголь поможет в этой ситуации, но это трудно определить», — подчеркнул Зиннатуллин.

В числе общих принципов терапии при любом отравлении — прием сорбентов, от самых простых, типа активированного угля, до более серьезных препаратов. Кроме того, ни в коем случае нельзя останавливать рвоту и диарею, потому что организм таким образом освобождается от некачественного продукта, передаёт РИА Новости.