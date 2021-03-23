От реализма до стимпанка: что объединяет барнаульского и красноярского художников

В павильоне «Открытое небо», действующем при библиотеке № 36, открылась выставка «Диалог», где представлены работы двух художников – Ивана Мозгового (Барнаул) и Анастасии Булат (Красноярск). Казалось бы, у этих авторов нет ничего общего – в своем творчестве они используют разные стили и техники, да и взгляды на жизнь у них вряд ли совпадают. Между тем, как заверил Иван Мозговой, проникшись однажды личностными качествами красноярской художницы, он признал в ней друга и пожелал выставиться с ней в одном пространстве.

По мнению Ивана Мозгового, для художника важно найти свой язык, выработать индивидуальную манеру. Фото Евгении Набоки

Главный учитель

Барнаульской публике представлять Ивана Мозгового не нужно – сын известного скульптора, народного мастера Алтайского края Сергея Мозгового, в творчестве он, признавая авторитет отца, все же следует своим путем, экспериментируя с формой, цветом, вырабатывая собственный почерк, неповторимый стиль. За плечами Ивана – «вторая художка», а затем Институт архитектуры и дизайна при АлтГУ, участие в различных художественных проектах и фестивалях, беспрестанные поиски себя в изобразительном искусстве. В итоге Мозговой-младший даже не заметил, как в прошлом году его приняли в Союз художников России – так вышло, что пандемия лишила это событие конкретной даты, растворила его в череде будней.

– Если раньше я базировался в мастерской отца, расположенной при объединении народных ремесленников «Город мастеров», то с недавних пор Союз выделил мне собственное помещение, – говорит художник. – Так что теперь у меня есть личное пространство, которое я использую для создания графических работ (декоративно-прикладной деятельностью я по-прежнему занимаюсь в мастерской Сергея Мозгового). При этом творчество я стараюсь совмещать с педагогической деятельностью – преподаю на Станции юных техников, на кафедре художественной культуры и декоративно-прикладного творчества института культуры, а также занимаюсь с воспитанниками ДШИ при АГИК.

Благодаря отцу Иван Мозговой к творческому процессу был приобщен с самого детства. Участвовал с ним в различных фестивалях – учился, прислушивался к советам, пробовал. Поначалу работы начинающего мастера можно было увидеть исключительно в составе выставок Сергея Мозгового, однако позже Иван стал выставляться сам (сегодня на его счету четыре персональных проекта).

Чистой воды творчество

С Анастасией Булат Иван познакомился в Красноярске при монтаже Межрегиональной молодежной выставки «Молодая Сибирь».

– Меня тронуло, с какой самоотдачей Настя помогала другим, несмотря на собственную занятость, – пояснил Иван. – Поразила и скромность этого человека, нежелание быть на виду, выпячиваться. И несмотря на то, что с тех пор мы не так часто виделись, все же в моем нарративе – мы с Настей друзья.

Работы Анастасии Булат. Фото Евгении Набоки

Изначально планировалось, что это будет персональная выставка молодой красноярской художницы в стенах «Открытого неба». Но потом Иван с Анастасией решили представить свои работы в рамках совместного проекта. В итоге вышло, что каждый предложил по 25-30 своих работ.

– Настя отбирала их сама, – делится Иван Мозговой. – Большая часть ее полотен – живописный реализм, чаще всего ученический, пленэрный. А вот графика художницы – чистой воды творчество. Эти работы я решил дополнить своей графикой, скульптурой, произведениями, выполненными в технике дриппинг.

Выставка работает до 12 апреля по адресу: ул. Чернышевского, 55. Вход свободный.

Дриппинг – это разновидность абстрактной живописи, при которой полотно хаотично забрызгивается разноцветной краской (сначала в качестве основы художник использовал дерево, потом перешел на другие поверхности – ткань, фанеру). У Ивана в этом хаосе всегда можно разглядеть сюжет, который, как он уверяет, встроен не всегда намеренно. Широко представлена здесь и архитектурная графика, созданная художником во время пребывания в Санкт-Петербурге, а также узнаваемые деревянные и металлические скульптуры – почерк семейства Мозговых, работы с футуристическими сюжетами, тяготеющими к стимпанку.

Работы Анастасии – это натюрморты, пейзажи, коллажи, портреты. Видно, что молодая художница находится в творческом поиске, пытается примерить на себя разные жанры. К слову, Анастасия Булат – активист красноярской организации «Молодые художники Сибири», действующей при творческом объединении «Союз художников Сибири». На ее счету – участие в выставках Красноярска, Екатеринбурга, Барнаула (речь идет о проекте «Аз.Арт. Сибирь»), Змеиногорска. Кстати, параллельно с этой выставкой работы Анастасии можно увидеть еще в одном пространстве Барнаула – в Алтайском институте развития образования, где одновременно представлено творчество отца и сына Мозговых.

Неизведанный материал

Как уверяет Иван, в будущем он мечтает продолжить осваивать новые техники. Так, до сих пор неизведанным миром для него остается масляная живопись, которой невозможно мастерски владеть, не выработав индивидуальную манеру, свой язык.

– Еще, участвуя в различных фестивалях, я работал с деревом, снегом, льдом, а вот создавать скульптуры из песка мне, увы, не приходилось, – размышляет художник. – Знаю, что в нашей стране подобные фестивали – редкость, проводят их в Санкт-Петербурге и еще в нескольких городах. Но почему бы не попробовать?