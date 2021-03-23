Русло Пивоварки чистят от снега и наледи в Барнауле

Работы ведутся во избежание затопления прилегающих к реке домов.

23 марта 2021 года русло Пивоварки в Барнауле чистят от снега и наледи во избежание затопления прилегающих к реке территорий по улице Аэродромная и улице Проездная и увеличения пропускной способности.

На месте работают 2 единицы техники. Ход работ проконтролировали начальник управления по ГО ЧС города Владимир Драчев и глава администрации Железнодорожного района Михаил Звягиенцев.

Ситуация находится на особом контроле. В настоящее время подтопления придворовых территорий и жилых домов нет, передаёт Telegram-канал Администрации Барнаула.