Из Барнаульского зоопарка уедет леопард

Она переедет в Томскую область.

Управление регионального Россельхознадзора согласовало маршрут перевозки самки леопарда Барнаульского зоопарка в Томскую область.

Её вернут в Северский зоопарк на постоянное место жительство. В Алтайском крае она проживала временно для разведения потомства.

Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республики Алтай напоминает, что за отсутствие согласования маршрута при перемещении животных и птицы по территории Российской Федерации, в соответствии со ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил), предусмотрена административная ответственность.