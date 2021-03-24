Комфорт по правилам: о новых Правилах благоустройства города Барнаула

Новые Правила благоустройства города Барнаула вступят в силу с сентября 2021 года.

Фото Михаила Полубедова

19 марта на заседании Барнаульской городской Думы депутаты большинством голосов приняли новые Правила благоустройства города Барнаула. Напомним, в первом чтении документ рассмотрели на сессии БГД 29 января, и до 15 февраля разработчик документа – комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи принимал предложения от всех заинтересованных лиц.

Убрали и добавили

– Наибольшее количество предложений от представителей профессиональных сообществ касалось компенсационного озеленения городских территорий, производства земляных работ и вопросов, связанных с обращением с отходами. Все они были направлены экспертам, рассмотрены, доработаны, и большая часть включена в итоговый текст Правил, – отметил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.

В итоге из текста Правил исключено понятие межквартального проезда, понятие внутриквартального – осталось. В новых Правилах уточнены виды земельных участков, в отношении которых выдаются разрешения на производство работ, срок действия разрешения, основания для его продления, закрытия. Подробно прописаны нормы, регулирующие временную схему перекрытия дорожного движения, указаны требования к ограждениям места проведения земляных работ и др.

Блок Правил по благоустройству Барнаула, касающийся приведения объектов и элементов благоустройства в надлежащее состояние, вступит в силу с 1 июля 2022 года. Отсрочка дана для того, чтобы собственники успели привести внешний вид своих объектов в соответствие с новыми требованиями.

Правила благоустройства теперь содержат 18 глав и более 90 статей, в документе 2017 года было всего четыре главы. Впервые прописано, как нужно содержать территории общего пользования, внешний вид фасадов, озеленение города, содержание и восстановление газонов и цветников. Указаны требования по размещению и содержанию детских и спортивных площадок, парковок, мест выгула животных. Прописано, как нужно обустраивать город для беспрепятственного передвижения людей с инвалидностью, добавлены статьи по определению границ прилегающих территорий.

Так, по предложению регионального отделения ОНФ Правила дополнены нормами о содержании и благоустройстве пляжей, набережных, фонтанов, городских лесов, обращении с крупногабаритными и жидкими бытовыми отходами. От депутатов Барнаульской гордумы – о запрете стоянки и хранения разукомплектованных и неисправных транспортных средств на территориях общего пользования. Кроме того, по предложению ресурсоснабжающих организаций запрещено размещение нестационарных объектов – малых архитектурных форм, игровых и детских площадок и площадок для выгула животных в охранной зоне инженерных коммуникаций. Доработаны требования по оборудованию подъездными путями мест накопления коммунальных отходов.

Чистый и безопасный город

По словам Антона Шеломенцева, предложения в Правила по уборке листвы обсуждались с привлечением специалистов в области агрономии и растениеводства. В соответствии с новыми Правилами опавшие листья будут сгребать и убирать на всех общественных территориях, за исключением парков и скверов, поскольку опавшая листва образует естественный защитный слой почвы, который предохраняет корни деревьев и сам газон от промерзания, служит удобрением и местом обитания полезных микроорганизмов.

Учтены предложения по дополнению перечня растений, которые можно использовать для озеленения спортивных площадок. Из него исключены растения с шипами, вызывающие аллергическую реакцию во время цветения, с ядовитыми плодами.

В завершение обсуждения Антон Шеломенцев поблагодарил всех неравнодушных депутатов городской Думы и представителей общественности, которые не остались в стороне от разработки нового документа и направили свои замечания, предложения и поправки. Актуализация новых Правил благоустройства будет проводиться не реже раза в полтора года.

– Правила благоустройства – это разнопрофильный документ, – прокомментировал депутат БГД, председатель комиссии по экологии, руководитель одной из крупнейших УК Барнаула Дмитрий Ильиных. – Работа над ним велась очень серьезная, с обсуждением отдельных блоков на круглых столах, с представителями профессиональных сообществ. Непонятно, почему оппозиция заняла позицию голосовать против новых Правил вообще, хотя их замечания касались лишь небольшой части – нарезке дополнительных 10 метров территории к домам на неразграниченных участках. В корне не согласен с такой позицией, документ снял с повестки дня много серьезнейших проблемных вопросов. Мы много лет тратим бюджетные средства на уборку листвы в парках, теперь их можно направить на другие цели. И это не значит, что в парке отныне перестанут убирать упавшие ветки. Впервые даны рекомендации по выгулу собак. Да, реализация этого пункта пойдет тяжело, но мы об этом хотя бы задумались, такой нормы раньше не было вообще нигде и никогда. Настоящим прорывом я считаю правила эвакуации автомобилей, которые мешают работе дорожных служб. Это очень важно для Барнаула, особенно после сильных снегопадов. Надеюсь, что новые Правила позволят сделать наш город более комфортным, в первую очередь для его жителей.