Новая функция появилась в WhatsApp

Удобная функция по увеличению скорости воспроизведения голосовых сообщения на данный момент проходит тестирование.

Доступная избранным участникам программы тестирования бета-версия WhatsApp содержит ряд полезных улучшений, среди которых — возможность ускоренного воспроизведения голосовых сообщений. Скорость воспроизведения голосовых сообщений может составлять 1x, 1,5x и 2x.

Для пользователей iOS появилось и другое нововведение — поддержка одновременного подключения к сети сразу нескольких устройств. Раньше возможность пользоваться веб-приложением WhatsApp без подключения к интернету «основного» устройства получили пользователи Android, пишет «Российская Газета».