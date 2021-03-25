Первые в 2021 году тройняшки родились в Алтайском крае

О трёх новорождённых сестрах рассказала министр соцзащиты региона Наталья Оськина в своем Instagram-аккаунте.

Первые в 2021 году тройняшки родились в семье Романа и Любови Антипиных. Девочек назвали Анной, Викторией и Софией. Их выписали 24 марта 2021 года из краевого перинатального центра «Дар».

«Переполняют чувства радости, гордости и восторга за молодых родителей. Да, в первое время в семье будет много хлопот, но самое главное, что дети рождены в полной, дружной, любящей семье.