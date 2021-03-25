Победитель конкурса «Учитель года Алтая – 2021» Софья Киндякова рассказала о своих принципах и главном в профессии

Как ни странно, учитель математики барнаульского лицея № 3 Софья Киндякова с точными науками подружилась не сразу – в начальных классах просила помощи у соседа по парте, а теперь сама открывает мир формул и цифр детям.

Софья Киндякова. Фото Михаила Полубедова

Изюминка – на десерт

К концу одиннадцатого класса Софья Киндякова точно определилась – хочет быть педагогом. Но долго думала над выбором специальности: филолог или математик?

– Учителя удивлялись, говорили, что такое вообще невозможно – две противоположные дисциплины, – улыбается Софья Олеговна. – К тому же я всегда была творческим человеком, думалось, что в такой сухой науке, как математика, мне не выжить. А я не только выживаю – на каждом уроке стараюсь раскрыть свою натуру.

Так, на открытых уроках муниципального и краевого конкурсов педагогического мастерства математик проверяла первоначальные знания ребят не с помощью теста, а через рисунки.

– Я придумала такие задания, где ученикам следовало проверить правильность решения примера и закрасить определенным цветом соответствующую ячейку в таблице, – рассказывает лучший учитель Алтая 2021 года. – Если все сделано верно, то получится картинка, например, цветок. Это и детям интереснее, чем простые плюсы в тесте, и мне нагляднее – они поднимут листки вверх, и сразу будет видно, кто усвоил тему, а кто нет.

Оригинальный подход к урокам Софья Киндякова стала практиковать с первых дней работы – она начинала в своей родной школе № 70, где долго не могла привыкнуть, что она для своих педагогов не ученица, а коллега. Ей хотелось каждую встречу с классом сделать сказочной, полной открытий, чтобы у учеников глаза горели.

– Тогда наставники мне сказали, что так нельзя, – вспоминает собеседница. – Особенные уроки должны быть, но редко. Сейчас я это понимаю и стараюсь использовать свои изюминки после плодотворного рабочего процесса, так сказать, на десерт.

Софья Киндякова:

«Победить было страшно, потому что за этим стоит участие во всероссийском этапе конкурса. Слишком большая ответственность. Сейчас я для себя ставлю одну задачу – выступить достойно, так, чтобы мне потом сказали: «Нам за тебя не стыдно!».

Старое и новое

Софья Киндякова каждый день не только учит, но и учится.

– В первую очередь непосредственности, у взрослых это качество уходит куда-то очень глубоко, мы зависимы от мнения общества, а дети – нет, – конкретизирует педагог. – Учусь радоваться моментам. Вот как-то пошел снег большими-большими хлопьями. Ребята так и встали из-за парт, смотрят восхищенно в наши большие окна. Мне было совсем не жалко на это потратить несколько минут урока. Вот что меня в них манит.

Самый ценный момент в учебном процессе для Софьи Олеговны – услышать: «Раньше я смотрел на уравнение и мне было страшно. Теперь я могу его решить». Значит, работа проделана не в пустую.

– Есть дети, которые хотят как-нибудь доучиться, считая, что математика не для них, – говорит собеседница. – Моя задача в этом случае заинтересовать ребенка, сделать так, чтобы он сам пошел к доске и попал в ситуацию успеха. Пусть это будет простое задание, но он с ним справится, поймет, что это ему по силам, поверит в себя и перейдет на новый уровень.

Заинтересовывать школьников педагог старается самыми разными способами. В некоторых случаях отказывается от интерактивных технологий в пользу обыкновенных рисунков и плакатов, сейчас это для детей более интересно, гаджетами пресытились. В то же время популярные соцсети и информацию об известных блогерах используют во время составления задач.

– Пока стараюсь идти с ними в ногу, – признается Софья Киндякова. – В том же Tik Tok можно найти много полезного, на чем я и делаю акцент. Там простым языком сами дети рассказывают о решении уравнений и задач, например. На плохом не заостряю внимание, хотя оно там есть, как известно, что под запретом, то особенно притягательно.

Честность – залог успеха

Когда пришло время уйти в декретный отпуск, Софья Олеговна говорила, что будет искать другое место для трудоустройства, поскольку не хочет работать после работы.

– Подготовка к урокам требует очень много времени, – поясняет математик. – Особенно долго я занималась этим сразу после института. Сейчас, слава богу, пришел опыт, накопился определенный багаж наработок, который позволяет делать это гораздо быстрее. Главная задача, которую я ставлю перед собой, – донести знания, а не просто выдать тему. Мну нужно, чтобы меня поняли. Но ошибаться, как в первое время, не боюсь. Если где-то на доске допустила неточность в вычислениях, и дети это заметили, сразу признаюсь, что это было сделано не ради проверки. Стремлюсь быть с ними честной.

И того же просит взамен.

– Своим примером учу детей быть, а не казаться. Притом во всех сферах, – продолжает учитель. – Если кто-то хочет итоговую пятерку по предмету, я ее поставлю, но только будучи уверенной, что их уровень знаний соответствует этой оценке. Они не спорят, понимают, что так справедливо. Показательный случай был в школе № 70. Мы проводили мероприятие, посвященное выпускникам, погибшим в Афганистане и на Северном Кавказе. Мои дети рассказывали о судьбах солдат и не могли сдержать слез. Потом ко мне подошли коллеги из другой школы, спросили: «Как это вы их плакать научили?!» А я всего-то их быть искренними учила.

Конечно, без трудностей не бывает ни в одной профессии, но Софья Киндякова успешно с ними справляется. Отвлечься от невзгод помогает книга и любимая семья – каждые выходные они сообща организовывают яркое событие, которое зарядит эмоциями на неделю. А решить проблемы поможет уверенность в том, что все зависит от нас самих.