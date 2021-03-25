Российский космонавт запечатлел Алтай с борта МКС

Сергей Кудь-Сверчков опубликовал снимок в своём паблике во «ВКонтакте».

Космонавт отряда Роскосмоса рассказал своём подписчиками о месте, которое сфотографировал:

— Горный Алтай — одно из самых удивительных мест нашей страны. Бурные горные реки, хребты с заснеженными вершинами, озера всех оттенков голубого цвета, леса из лиственницы и, конечно, люди, живущие здесь, их культура и образ жизни — все это оставляет неизгладимое впечатление у тех, кто побывал в этих краях.

Приехав сюда, уехать отсюда равнодушным уже не получится. Мне посчастливилось побывать в Горном Алтае дважды: один раз в альплагере «Актру», другой — при восхождении на Белуху. Обе поездки заслуживают отдельных длинных рассказов 🙂

Белуха — высочайшая точка Сибири (4509 м), расположенная на границе с Казахстаном. Это красивейшая, но непростая и требующая хорошей подготовки гора. Белуха с её практически вертикальным северным склоном (Аккемская стена) вместе с другими окружающими ее вершинами образует живописнейший горный цирк. Сегодня мы взглянем на него сразу с нескольких ракурсов: зимой из космоса и летом с ледника.