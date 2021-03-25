Стало известно, когда в Алтайском крае начнут курсировать «дачные» поезда

Дополнительные пригородные поезда и остановки введёт компания «Алтай-Пригород» с 27 марта 2021 года.

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Через два дня начнут курсировать пригородные поезда № 6382/6381 по маршруту Барнаул — Овчинниково — Барнаул (отправление со станции Барнаул в 8:12, прибытие в 10:18; отправление со станции Овчинниково в 13:42, прибытие в 15:35).

В апреле эти электропоезда будут курсировать 1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22 числа, после 22 апреля — по вторникам.

Также с 1 апреля назначаются остановки поездам:

— № 6129/6130 Барнаул — Алейская — Барнаул на остановочных пунктах 257 км, 267 км;

— № 6115/6116 Барнаул — Ребриха — Барнаул на остановочных пунктах 317 км, 316 км, 315 км, 296 км, 287 км;

— № 6225 Артышта-2 — Барнаул, № 6234/6233 Барнаул — Аламбай — Барнаул, № 6222 Барнаул — Тягун на остановочных пунктах 44 км, 22 км, 20 км, 17 км, 10 км, 7 км.

В связи с этим расписание указанных поездов пригородного сообщения изменится от 2 до 13 минут. Расписание движения остальных пригородных поездов остается без изменений.

Информацию о расписании движения пригородных поездов можно получить в пригородных билетных кассах, по телефону +7 (3852) 29-21-68 или на сайте АО «Алтай-Пригород».

В пресс-службе Администрации Барнаула сообщили, что начало работы автобусных садоводческих маршрутов планируется с 17 апреля.