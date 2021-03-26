Болеем за наших! Что интересного будет на спортивных аренах Барнаула в выходные дни?

В последние мартовские выходные можно будет поболеть за волейболистов, хоккеистов, борцов, а также посмотреть на чирлидинг.

27 и 28 марта завершающие матчи нынешнего сезона проводит барнаульский «Университет». В турнире за 7-12 места высшей лиги «А» российского чемпионата наша команда дважды сыграет с «Грозным». Обе игры пройдут в СК «Победа» (ул. А. Петрова, 146г) и начнутся в 17.00. Вход свободный.

Фото Ярослава Махначева.

28 марта на льду «Титов-Арены» (пр. Социалистический, 93) можно будет увидеть очередное противостояние ХК «Динамо-Алтай» и «Красноярских Рысей» в рамках полуфинала Кубка Федерации. Серия продолжается до четырех побед одной из команд, на счету наших соперников уже три выигрыша, а у барнаульцев лишь один. Так что теоретически и для «Динамо-Алтай» этот матч может стать последним шансом остаться в борьбе за чемпионство. Команде нужна ваша поддержка, так что все на хоккей. Начало в 17.00. Купить электронные билеты можно на сайтах hcda.ru, titov-arena.ru, на сайте kassir.ru, бумажные – в кассах ДК г. Барнаула и «Титов-Арены». И не забываем про маски.

27 и 28 марта в манеже АлтГТУ (пр. Комсомольский проспект, 69а) состоятся краевые соревнования по универсальному бою памяти Ивана Сазонова – основателя краевой федерации «Универсальный бой». 27 марта соревнования проводятся в возрастных группах 8−9, 10−11 и 12−13 лет, 28 марта в борьбу вступят представители возрастных групп 14−15, 16−17 лет, а также мужчины и женщины.

Фото Ярослава Махначёва.

В субботу и в воскресенье в СК «Темп» (1й Балтийский проезд, 9) состоятся завершающие матчи футбольного турнира на призы нашего земляка, полузащитника питерского «Зенита» Александра Ерохина, в воскресенье в СК «Обь» (ул. Папанинцев, 96) завершатся краевые соревнования на призы региональной федерации плавания.

В субботу в спортивном зале училища олимпийского резерва (ул. Тимуровская, 15) пройдет чемпионат и первенство Алтайского края по чирспорту. В нем участвуют спортсмены от 8 лет и без ограничения по возрасту, ожидается прибытие более 300 спортсменов из Барнаула, Рубцовска, Заринска, Кытманово. Во время соревнований планируется провести фестиваль чирспорта с участием приглашенных команд из Томска, Новосибирска и Новокузнецка. Начало соревнований в 9:30.

И, наконец, 27 и 28 марта уже в 50й раз пройдет Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза Ивана Григорьева. Правда, состоится он в Новоалтайске, но зато там можно будет увидеть множество почетных гостей во главе с трехкратным олимпийским чемпионом, Героем России Александром Карелиным. Начало турнира в 12.00, пройдет он в спорткомплексе АО «Алтайвагон» (Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, 15).