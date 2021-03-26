Полиция призывает жителей Алтайского края быть бдительными при общении с незнакомцами

Правоохранители просят не вносить данные карты и код из СМС на сомнительных страницах интернета.

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В ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщили об ещё одном случае мошенничества. 40-летняя бийчанка, которая хотела уехать из города, решила воспользоваться сервисом по поиску попутчиков. В приложении нашла подходящее предложение и написала водителю. Мужчина сказал сразу, что рассчитаться за поездку нужно заранее и скинул ссылку на оплату. Потенциальная пассажирка перешла по указанному адресу, ввела данные карты и код, пришедший по СМС. В скором времени на телефон жительницы Бийска пришло сообщение о списании с ее счета 3 300 рублей.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).

Сотрудники полиции напоминают о том, что нужно быть бдительными при общении с незнакомцами. Не передавайте и не вносите свои персональные данные, коды из СМС на сомнительных ресурсах.