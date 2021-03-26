Стало известно, кто достроит объекты «Барнаулкапстроя»

Третью блок-секцию жилкомплекса на улице Парковая, 71 достроит СЗ «Адалин-Строй».

Напомним, ЖК «Парковый» возводит «Барнаулкапстрой» за счет проектного финансирования ПАО «Сбербанк», деньги участников долевого строительства находятся на эскроу-счетах в Банке.

В рамках заседания межведомственной рабочей группы по вопросам завершения строительства жилого комплекса заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров рассказал участникам о том, что было сделано за эту неделю. 23 марта на третьей блок-секции завершили процесс обмеров объемов строительных работ, необходимых для завершения её строительства. Документы переданы на рассмотрение СЗ «Адалин-Строй». В начале следующей недели планируется подписать договор с новым подрядчиком, предоставить им график работ, выйти на объект, пишет пресс-служба мэрии.

Руководитель СЗ «Барнаулкапстрой» Сергей Шумов, отвечая на вопросы дольщиков, уточнил, что работы по засыпке подземной парковки в соответствии с поручением главы города Вячеслава Франка прекращены.

На заседании рабочей группы также присутствовал представитель СК «Стройпанорама», который дал пояснения о причинах невыполненных в срок обязательств относительно строительства по ул. Парковой, 71.

Что касается дальнейшей судьбы самой подземной парковки и «минусового» первого этажа в третьей блок-секции, Андрей Федоров сообщил, что детальная проработка вопроса продолжается. Он также отметил, что администрацией города принимаются все возможные меры по недопущению банкротства «Барнаулкапстроя», а также стабилизации экономической ситуации на предприятии.