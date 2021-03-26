В Алтайском крае стартует месячник борьбы с туберкулезом

Туберкулез пытаются победить и искоренить уже два столетия, тем не менее, болезнь видоизменяется, вырабатывает устойчивость к лекарствам и по-прежнему атакует человека. О том, как противостоять палочке Коха беседуем с главным фтизиатром регионального Минздрава Еленой Анисимовой.

оборудование позволяет не только выявить заболевание, но и сразу определиться с ходом лечения. Фото Екатерины Доценко

Респираторы, одноразовые защитные халаты и шапочки – в бактериологической лаборатории краевого противотуберкулезного диспансера с соблюдением всех мер безопасности исследуют биологический материал для подтверждения или исключения болезни. Современный компактный аппарат больше похож на обычную офисную оргтехнику, но справляется он с исполинскими задачами.

– Высокоточным методом ПЦР-диагностики мы находим ДНК микобактерии туберкулеза и сразу же можем сделать вывод, какой режим лечения для пациента будет наиболее эффективным, – рассказывает Елена Анисимова.

На общем фоне снижения выявляемости туберкулеза, растет число пациентов, у кого этот диагноз отягощен ВИЧ.

– Пациенты с впервые выявленным туберкулезом имеют, как правило, несколько сопутствующих заболеваний. Два и более диагноза в 2020 году наблюдалось у 32 процентов вновь выявленных жителей края. И только шесть процентов не имели ни одного дополнительного, – отмечает Елена Сергеевна.

По общероссийской тенденции среди выявленных больных уменьшается количество случаев ВИЧ-инфекции, но растет количество больных с устойчивостью к антибиотикам.

– В Алтайском крае каждый третий впервые выявленный больной – это пациент, страдающий ВИЧ-инфекцией, – констатирует Елена Анисимова.

Лекарственно устойчивый туберкулез в последние годы становится для медиков серьезной проблемой.

– Нарушение схем лечения, бесконтрольное употребление антибиотиков – все это приводит к тому, что тогда, когда они действительно необходимы, к ним уже выработалась устойчивость, – констатирует Елена Сергеевна. – Сегодня новый препарат для лечения туберкулеза проходит испытания с хорошим эффектом. Еще один, с минимальным количеством побочных эффектов, может появиться в ближайшее время, – отметила она.

Главное, чем может помочь себе каждый житель Алтайского края – исключить вредные привычки: употребление алкоголя, курение. Большое значение играет правильное питание, занятия спортом.

В Алтайском крае за последние пять лет заболеваемость туберкулезом снизилась в 1,7 раза. В 2020 году фиксировалось 51,8 человек на 100 тысяч населения, по отношению к предыдущему году этот показатель уменьшился более чем на четверть.

Без прививки – никуда

Зачастую болезнь проявляется у человека при каких-то стрессовых ситуациях. И естественно, большое внимание уделяется профилактике заболевания, в том числе вакцинации новорожденных.

– Вакцина БЦЖ внесена в национальный календарь прививок. Вакцинация – это возможность перенести болезнь в легкой форме. Если мы новорожденного прививаем БЦЖ-вакциной, то мы говорим о том, что первые три года он защищен от тяжелых форм туберкулеза, а потом ребенок уже начинает приобретать естественный иммунитет. Привитый ребенок может инфицироваться, но он никогда не заболеет тяжелой формой и не умрет от туберкулеза. Мы его сможем вылечить. Когда у нас появляются тяжелые формы заболевания – всякий раз это является следствием того, что в детстве не поставили прививку, – отмечает Елена Сергеевна.

Все чаще мамочки игнорируют постановку противотуберкулезной вакцины.

– К сожалению, туберкулез у детей, как и у взрослых, протекает бессимптомно, а когда болезнь начинает как-то себя проявлять, то это уже осложненный диагноз. Мы всех родителей предупреждаем, что игнорировать прививку крайне опасно, – рассказывает медик.

Показатель детской заболеваемости в регионе, увы, не снижается. В прошлом году выявили 70 впервые заболевших юных пациентов, годом ранее – 66.

Лечение одного больного занимает год и более, при этом лекарства выделяют на сумму порядка 1,5-2 млн руб.

Опасная соседка

Туберкулез вызывает палочка Коха или, как ее называют медики, микобактерия туберкулеза. Уж очень она живуча. Микобактерия устойчива к щелочам, кислотам, спиртам и не погибает даже при температуре –269°С. Лучше всего палочка размножается при температуре человеческого тела, а также в сырых, темных помещениях. Палочка погибает при кипячении в течение 30 минут. Яркий солнечный свет также убивает ее за полчаса, а ультрафиолетовые лучи – за 2-3 минуты. Чаще всего туберкулез поражает легкие. Однако бывает и внелегочный туберкулез – центральной нервной системы, лимфатических узлов, кишечника, костей и суставов, мочеполовой системы, глаз и кожи. Другие органы палочкой Коха поражаются очень редко.

Заражение наступает воздушно-капельным путем через контакт с больным – кашляющим, чихающим или даже просто что-то говорящим. Инфекция может попасть в организм человека из-за нарушения элементарных правил гигиены.

Классическими симптомами туберкулеза являются: длительный кашель, иногда с мокротой, кровохарканье, длительное повышение температуры, истощение, ночная потливость. Однако долгое время болезнь протекает бессимптомно.

Очень важной является ранняя диагностика туберкулеза. Во-первых, при обнаружении заболевания на начальных стадиях вероятность быстрого и полного выздоровления намного выше. Во-вторых, чем раньше будет выявлен туберкулез у конкретного человека, тем меньшее количество людей он сможет заразить.