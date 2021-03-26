Записаться в волонтёры на этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ можно до 31 марта

Волонтёрами могут быть желающие старше 18 лет.

Фото: «Рива»

Напомним, II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года. Планируется, что соревнования посетят 20 тысяч гостей, участники и зрители из 50 стран.

К волонтерской работе приглашают желающих в возрасте от 18 лет. Они будут заниматься аккредитацией участников, организацией досуга и транспортного обслуживания гостей, оказывать услуги переводчиков, ассистентов медицинской службы, работать со СМИ и так далее. На официальном сайте этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ опубликован список всех направлений волонтерской работы и требований к кандидатам. Регистрация продлится до 31 марта 2021 года.

Регистрация проходит на портале dobro.ru. Уточнить информацию можно по телефону 8-960-963-33-00 или электронной почте volonterkubok@yandex.ru