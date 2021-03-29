Администрация Барнаула вошла в тройку самых открытых в СФО

Алтайский центр политического консалтинга (ЦПК) провел исследование открытости администраций городов Сибирского федерального округа, пишет Ъ.

Эксперты проанализировали официальные сайты и социальные сети администраций городов в период с 1 по 18 марта 2021.

Согласно полученным результатам, самой открытой признана администрация Омска (23,5 балла из 24 возможных). В пятерку лидеров вошли Томск (22,5), Барнаул (21,5), Братск (21) и Горно-Алтайск (20,5).

Менее открытыми (меньше 20 баллов) стали Кемерово (19), Новокузнецк (18), Новосибирск (18), ЗАТО Северск (17,5), Иркутск (17,5), Ангарск (17), Красноярск (17), Бердск (16) и Бийск (15).

Аутсайдерами рейтинга стали Абакан (14), Ачинск (13,5), Кызыл (13,5), Рубцовск (13,5), Прокопьевск (13) и Норильск (12).

Результаты рейтинга складывались из двух блоков. Первый — социальные сети (оценивалось наличие группы/страницы в социальной сети, наполнение и обновление контента, а также возможность оставлять комментарии и получать на них ответы).

Второй — мониторинг официальных сайтов местных администраций (оценивалось внешнее оформление сайта, удобство поиска необходимой информации — контактов руководителей и интернет-приемной, регулярность в публикации новостного контента).

«Так, интенсивность наполняемости информацией новостных лент за сутки не зависит от численности населения или статуса административного центра региона. В рассматриваемый период в среднем за 24 часа было опубликовано: девять новостей в Рубцовске, одна — в Норильске, в Новокузнецке — пять, Кызыле — три, в Красноярске — четыре, в Барнауле — 11»,— рассказала “Ъ-Сибирь” директор ЦПК Екатерина Сергеева.

Например, на сайте Кызыла для ознакомления со сведениями о доходах необходимо сделать три перехода.

Как уточняется в исследовании, мэрии в своей работе используют не все возможные социальные сети. Администрация Бийска не использует Facebook, а с 2018 года не обновляет новостную ленту Красноярск, с середины февраля 2021 года — Прокопьевск. Десять городов не имеют аккаунта на YouTube.