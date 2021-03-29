Барнаульский спортсмен стал лучшим на чемпионате СФО по фехтованию на саблях

Данил Бубенчиков выиграл 5 поединков, но в финале уступил мастеру спорта международного класса из Новосибирска, и занял второе место.

Фото: «Алтайский спорт»

27 и 28 марта в Новосибирске проходил чемпионат Сибирского федерального округа по фехтованию на саблях среди мужчин и женщин. Серебряными призёрами в этих соревнованиях стали барнаулец Данил Бубенчиков и мужская сборная Алтайского края.

В командном турнире первая мужская команда Алтайского края, которой руководил тренер Валериан Феоктистов, завоевала серебряные медали: на вторую ступень пьедестала поднялись Дмитрий Постоев, Данил Бубенчиков (оба из АУОР), Никита Лимков и Кирилл Кузнецов (оба — представители КСШОР). Позади нашей первой команды остались ещё четыре новосибирские и две алтайские, пишет «Алтайский спорт».

Сильнейшая алтайская фехтовальщица Анна Смирнова заняла на этом турнире 11 место. Основная женская команда Алтайского края в составе Анны Смирновой, Карины Чехет, Анастасии Нестеренко и Анастасии Колышкиной заняла 5 место.