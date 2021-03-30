Первый в СФО чемпионат Baby Skills прошел в Барнауле

На базе специализированного центра компетенций Барнаульского государственного педагогического колледжа впервые состоялся региональный чемпионат Baby Skills-2021, в котором приняли участие более 30 дошколят края, в том числе из семи детских садов Барнаула. Соревнования проходили по пяти компетенциям: «Дошкольное воспитание», «Ресторанный сервис», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Инженер-строитель» и «Инспектор ГИБДД».

Фото Юлии Неволиной

Характер – серьезный

Еще вчера воспитанник барнаульского детского сада № 76 Иван Беляшкин хотел стать изобретателем, но теперь, после того как принял участие в чемпионате, хочет регулировать дорожное движение. Сегодня на нем форма инспектора ГИБДД, уже позади первые конкурсные задания.

– Я вообще не волновался, – признается будущий страж порядка. Он уверенно рассказал не только то, что готовил с наставником, но и без размышлений справился с вопросами.

– Иван, ты хорошо отвечал, но не мог бы ты рассказать, каким должен быть характер у инспектора? – спросили конкурсанта эксперты.

– Серьезным, – с ходу ответил парень.

На площадке он проявил себя именно так – не суетливый, сконцентрированный, немногословный. Зато в комнате ожидания энергия бьет ключом.

– Мне кажется, ему соревнование дается легче, чем мне, – признается воспитатель детского сада № 76 Елена Костылева. – Выступление прошло немного не так, как задумывалось, но Ваня молодец, хорошо справился, я довольна. Его выбрали не случайно – мальчик эрудированный, ответственный, с хорошей памятью. Речь для выступления составляли вместе с ним, а не дали готовую для зазубривания. Это его мысли, просто выстроенные логически.

В последние две недели Ивана готовили более интенсивно – в остальное время он изучал правила дорожного движения вместе с остальными ребятами.

– У нас в саду есть оснащение, в том числе и по этой тематике, оборудован перекресток с разметкой, где можно на практике применить полученные знания, – рассказывает Елена Костылева. – При подготовке к чемпионату нам это пригодилось – на втором этапе Ване предстоит выступить в одной из трех тем, которую определят уже на площадке: о светофорах, дорожных знаках или правилах поведения в общественном транспорте. Любимой нет – он разбирается везде хорошо.

И девочки строят

Ульяна Первухина из барнаульского детского сада № 132 – единственная девочка в компетенции «Инженер-строитель», даже в комнате ожидания успевает что-то мастерить.

– Пока мы не переступили порог этой комнаты, Ульяна была абсолютно спокойна, а тут что-то разволновалась, – подмечает старший воспитатель детского сада № 132 Юлия Захарова. – В первой части ей предстоит рассказать, что из себя представляет профессия инженера-строителя и как она с ней познакомилась. Случилось это в детском саду, но не в рамках профориентационной работы, которой мы занимаемся, а раньше. С 2014 года на базе нашего сада работает студия дополнительного образования «ЛЕГОроботы», кстати, и там Ульяна – единственная девочка.

С ней, как и с другими конкурсантами, на площадке находился ее наставник. Он словами не может подсказывать ребенку, но зато взглядом способен поддержать, похвалить или приободрить.

Второе задание для инженеров – настоящая стройка. Задача – сделать детскую площадку – запрограммированную уменьшенную модель на свой вкус, которая бы двигалась: качели – качались, а карусели – крутились.

Фото Юлии Неволиной

Пока в одном кабинете дошколята искали нужные детали, в другом – инструкторы по фитнесу организовывали флешмоб. На помощь им пришли волонтеры. Они послушно повторяли движения юных наставников. К слову, они же выполняли роль воспитанников на занятии по выразительному чтению в компетенции «Дошкольное образование».

Как рассказала психолог колледжа Мария Федосеева, с волонтерами, как и с экспертами, предварительно оговорили, как именно они должны себя вести. Их главная задача заключалась в том, чтобы подбодрить конкурсантов, позитивно настроить и помочь раскрыться по максимуму.

Ранняя профориентация

Основная цель чемпионата – создание условий для многоступенчатого получения детьми дошкольного возраста начальных навыков (skills) профессионального мастерства в разных профессиях и сферах деятельности, апробация и внедрение в чемпионатное движение «Молодые профессионалы» по стандартам WSR направления Baby Skills.

Инициатором проведения чемпионата Baby Skills – 2021 на территории региона стал Барнаульский государственный педагогический колледж. Как рассказал его директор Михаил Самолётов, в России в этом движении участвуют не более десяти регионов, а в Сибирском Федеральном округе Алтайский край – единственный.

– Чемпионат разработали в Казанском педагогическом колледже, а потом представили в союз WorldSkills Russia. Там идею поддержали. Помимо основной линейки чемпионатов, в которых участвуют студенты, есть еще JuniorSkills для школьников и «Навыки мудрых» для людей старше 50 лет. Почему бы не привлечь малышей? – рассказывает Михаил Самолётов. – Мы опыт изучили и решили применить его у себя, Министерство образования и науки края нас поддержало. Прямые трансляции чемпионата посмотрели другие педколледжи края, некоторые выразили готовность провести аналогичные конкурсы на своей территории.

Тем, кто работает за пределами педагогической сферы, может показаться неоправданным проведение соревнований для малышей. Но это не так.

– Давным-давно доказано, что становление личности, развитие ее основных качеств происходит именно в дошкольном возрасте, – поясняет Михаил Самолётов. – Часто дети выбирают профессию по примеру родителей, поскольку постоянно слышат о ней дома, знают изнутри. Сегодня на Baby Skills дети не просто играют в профессию, а действительно осознают, зачем она нужна и что из себя представляет. В идеале ребенку нужно попробовать в таких конкурсах как можно больше компетенций, тогда при выборе будущей специальности впоследствии у него будет практически стопроцентное попадание. Чемпионат – это ранняя профориентация.