Барнаульская бабушка «подарила» мошенникам 4 млн рублей

На данный момент сотрудники полиции проводят активные оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, которые обманули 88-летнюю пенсионерку.

Правоохранители установили, что жительнице Барнаула позвонили неизвестные и представились сотрудниками полиции. Под предлогом сохранения денег злоумышленники посоветовали бабушке немедленно перевести имеющиеся накопления через банкомат на безопасный счет. Женщина хранила дома крупную сумму. Судя по всему, она сама рассказала об этом злоумышленникам, поддавшись на их уловки. Доверчивая пенсионерка не поняла, что разговаривает с аферистами и направилась в ближайшее отделение банка. За четыре дня потерпевшая перевела 4 260 000 рублей на счета в разных банкоматах, следуя указаниям, которые поступали ей по телефону. Вскоре пострадавшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Сотрудники полиции еще раз напоминают жителям края:

Ни при каких обстоятельствах нельзя совершать банковские операции, если вам позвонили неизвестные и предлагают отправить ваши деньги на чужие счета под видом их «сохранения и безопасности» и при этом диктуют те или иные действия.

Звонящие чаще всего представляются сотрудниками правоохранительных органов, банков, сотрудниками безопасности банков.

При поступлении таких звонков необходимо позвонить в полицию, проконсультироваться в банке или посоветоваться с родственниками.

Если у вас пожилые родители, близкие люди, престарелые соседи — предупредите их об этом.

Вашими накоплениями, банковскими счетами, персональными данными по телефону могут интересоваться только мошенники!