БК «Барнаул» вышел в полуфинал Суперлиги-2

В среду баскетболисты «Барнаула» обыграли дома в ответном матче четвертьфинала Суперлиги-2 «Челбаскет» – 76:64.

БК “Барнаул” вышел в полуфинал Суперлиги-2. Фото Ярослава Махначева.

Напомним, в первой игре в Челябинске наша команда уступила – 75:80, не последнюю роль в этом сыграло отсутствие одного из лидеров Артема Чеваренкова. В итоге для выхода в следующую стадию требовалось победить дома с разницей шесть и более очков.

В принципе, мало кто сомневался, что с задачей БК «Барнаул» справится, все-таки подбор игроков в барнаульской команде сильнее, да и в регулярном чемпионате наша команда челябинцев регулярно обыгрывала. Но победа получилась очень нелегкой.

Фото Ярослава Махначева.

К исходу шестой минуты на табло было 6:11 в пользу гостей. У тех залетало все, барнаульцам же отчаянно не везло. Даже тогда, когда мячу уже вроде бы некуда было деться, кольцо его предательски выплевывало.

Матч между БК «Барнаулом» и «Челбаскетом» еще был интересен тренерским противостоянием. Наставник челябинцев Евгений Сорокин еще недавно работал помощником главного тренера БК «Барнаул» Евгения Горева. И в первые минуты Сорокин своего бывшего начальника тактически переигрывал. Челябинцы играли в очень скоростной баскетбол, за которым, казалось, хозяева не успевают, а в обороне перешли на зонную защиту, к чему барнаульцы оказались не готовы. В итоге к первому перерыву горожане проигрывали 15:24.

Начало второй четверти обнадежило. Вернувшийся в строй Чеваренков и Вячеслав Ворончихин общими усилиями принесли команде пять очков, потом еще красивую треху одновременно с сигналом об окончании времени на атаку забил Владислав Соловьев – 23:26. Но «Челбаскет» тут же несколькими атаками снова вырвался вперед на солидное расстояние. В итоге вторую четверть «Барнаул» все же выиграл, но о проходе в полуфинал говорить еще было рано.

Фото Ярослава Махначёва.

В начале третьей четверти хозяева наконец-то вышли вперед. Правда, преимущество в счете сохранялось недолго, но уже было заметно, что челябинцы сбавляют обороты, а у барнаульцев, напротив, начало получаться задуманное. Переломным моментом, пожалуй, стала атака капитана Дмитрия Злобина, прекрасно отработавшего в защите и лично завершившего атаку. «Челбаскет» попытался спастись тайм-аутом, но хозяев, которых поддерживали полные трибуны (кстати, среди болельщиков был и губернатор Алтайского края Виктор Томенко), уже было не остановить.

В четвертой четверти барнаульцы только наращивали преимущество, в итоге – 76:64 в пользу хозяев.

В полуфинале БК «Барнаул» сыграет с магнитогорским «Металлургом». Первая игра пройдет в Барнауле 4 апреля в СК «Победа» (начало в 17.00, вход свободный), ответная – 8 апреля в Магнитогорске. В другой полуфинальной паре сыграют «Тамбов» и «Чебоксарские ястребы».