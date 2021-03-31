В Краевой филармонии выступит известный органист

В Краевой филармонии выступит известный органист, педагог и исследователь, заслуженный артист России Александр Фисейский. Барнаул этот музыкант стабильно посещает раз в год с органными программами, позволяющими продемонстрировать всю широту возможностей алтайского «короля инструментов».

В Краевой филармонии (ул. Ползунова, 35) Александр Фисейский выступит 6 апреля в рамках цикла «Органная карта России». В программе прозвучат сочинения Баха, Мендельсона, Брамса, Мессиана, Видора. Начало концерта в 18.30.

Александр Фисейский окончил Московскую консерваторию как пианист и органист. Свою исполнительскую карьеру музыкант начал в Минске в стенах Белорусской государственной филармонии, после чего вернулся в Москву, где стал солистом филармонии. Органист играл на одной сцене с крупнейшими оркестрами, солистами и певцами, его партнерами были Валерий Гергиев, Владимир Федосеев, Марис Янсонс, Владимир Минин, Елена Образцова, Маттиас Хёфс, Хансйорг Альбрехт, Томас Даниэль Шлее. Выступал Александр Фисейский более чем в 30 странах мира – в том числе в Италии, Франции, Швейцарии, Швеции, Великобритании, США, Канаде, Японии.

В репертуаре Фисейского особое место занимают произведения Баха – композитора, чье имя у публики ассоциируется прежде всего с органом. Фактически его карьера с Баха и началась – именно его произведения вошли в первый сольный концерт музыканта, да и в дальнейшем органист уделял большое внимание творчеству этого композитора. Так, он неоднократно исполнял цикл из всех органных сочинений Баха в городах России и бывшего СССР. А в 2000 году Фисейский отметил 250-летие со дня смерти Баха уникальными сериями концертов, четыре раза сыграв все органные произведения великого немецкого композитора на его родине. В Дюссельдорфе этот цикл был исполнен Александром Фисейским в течение одного дня: начав уникальную акцию утром, в 6.30, он завершил ее в 1.30 следующего дня, проведя за органом практически без перерыва 19 часов! CD с записью фрагментов дюссельдорфского «органного марафона» изданы немецкой фирмой Griola, а Фисейский занесен в Книгу рекордов планеты (российский аналог Книги рекордов Гиннесcа).

Между тем, активную концертную деятельность Александр Фисейский совмещает с педагогической работой в Российской академии музыки имени Гнесиных и в МГИМ имени Шнитке. Он проводит мастер-классы и выступает с лекциями в ведущих консерваториях мира (в Лондоне, Вене, Гамбурге, Балтиморе), принимает участие в работе жюри органных конкурсов в Канаде, Великобритании, Германии, Польше и России. Инициатор и вдохновитель ряда международных фестивалей органной музыки в нашей стране, он с 2005 года проводит в Концертном зале имени Чайковского фестиваль «Девять веков органа» с участием ведущих зарубежных солистов.