Рассказываем, как быстро очистить гигабайты памяти в смартфоне

Для этого не стоит искать «лишние» фотографии, есть более простые способы быстро очистить память телефона.

Один из способов освобождения памяти в смартфоне заключается в том, чтобы очистить кеш мессенджеров, где содержатся все входящие и отправленные картинки и видео.

В настройках Telegram и WhatsApp есть разделы «Данные и память» и «Управление хранилищем», где можно вручную очистить память, а также указать, срок хранения файлов и максимальный размер кеша. Все удаленные со смартфона файлы не потеряются — они хранятся в облаке, откуда их при желании можно загрузить снова.

Второй способ также не потребует много времени. В Android есть функция, позволяющая найти неиспользуемые приложения и удалить их одним нажатием. Это делается через приложение Google Files. В iOS в разделе «Настройки — App Store» есть функция «Сгружать неиспользуемые». После ее активации все неиспользуемые приложения будут удалены, но пользовательские данные сохранятся. После переустановки данные будут восстановлены, пишет «Российская Газета».