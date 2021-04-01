В Барнауле прошёл первый «чистый четверг»

Сегодня, 1 апреля, во всех районах города открыли месячник весенней санитарной очистки. На территории города ворошили снег, очищали опоры освещения и ограждения от объявлений, вели сбор вытаявшего мусора. В общей сложности в работах приняли участие более 3,7 тысяч человек, задействовано 50 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации города Барнаула.

Одна из крупных акций по ворошению снега прошла в Центральном районе Барнаула. На территорию сквера на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской вышли волонтеры, представители районной администрации, МУП «Благоустройство и озеленение» г.Барнаула – всего около 40 человек. Участники акции ворошили снег на детской площадке, с помощью двух единиц техники – малогабаритного погрузчика и самосвала – снег собирали и вывозили.