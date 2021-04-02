Барнаул готов к приему и пропуску паводковых вод

Администрация Барнаула направила более 13 млн руб. на предупредительные мероприятия по подготовке к паводку. На эти средства не только очистили водопропускные и гидротехнические сооружения, но и сформировали русла для отвода воды на наиболее проблемных участках.

Водопропускные трубы очищены и готовы к пропуску талых вод. Фото Михаила Полубедова

Улица Просторная в районе пересечения с Павловским трактом каждую весну находится под пристальным вниманием городской власти и сотрудников МЧС, ведь из-за уплотнившейся застройки талой воде сложно «добираться» до водопропускных труб, уложенных под транспортной магистралью. В этом году ситуацию осложнила малоснежная зима, которая привела к глубокому промерзанию грунта. А установившиеся сейчас положительные температуры способствует массовому таянию снега и, соответственно, большому склоновому стоку.

Чтобы не допустить подтоплений жилых домов на Просторной и перехода воды к торговым центрам «Арена» и «Леруа Мерлен», вдоль улицы проложили траншею протяженностью около 2 км. Теперь вся талая вода будет идти по этому каналу к водопропускным трубам, а оттуда – в пруд-накопитель.

По словам Владимира Тяглого, заместителя начальника управления по делам ГОЧС г. Барнаула, даже при значительном ухудшении паводковой ситуации этот участок не окажется подтопленным. Также Владимир Петрович отметил, что в этом году при подготовке к паводковому периоду приоритет был отдан пригородным территориям.

– В поселке Бельмесёво всегда большой склоновый сток, в Лебяжьем ежегодно отмечается высокий уровень грунтовых вод из-за нахождения села в низменности, сложный рельеф местности в Научном Городке. Поэтому своевременно были проведены работы по регулированию стока и расчистке водопропускных сооружений. Первая волна паводка там пройдет спокойно, – заявил Владимир Тяглый.