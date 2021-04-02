Режим работы светофоров изменился в Барнауле на Солнечной Поляне

Со 2 апреля 2021 года На этой улице в районе Павловского тракта и улицы Энтузиастов изменили работу светофоров и разделят полосы движения по направлениям.

Пока изменения будут работать в тестовом режиме. Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности.

В Барнауле на пересечениях улицы Солнечная Поляна с Павловским трактом и с улицей Энтузиастов в тестовом режиме будет изменен режим работы светофоров. Транспортные потоки, двигающиеся по Солнечной Поляне, будут разделены по направлениям.

Также со 2 апреля на пересечении улицы Солнечная Поляна и Павловского тракта будет изменена организация дорожного движения. По улице Солнечная Поляна при движении от улицы Взлетной из крайней левой полосы будет разрешено движение прямо и налево, пишет пресс-служба мэрии.

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к вводимым изменениям, соблюдать требования дорожных знаков и светофоров.