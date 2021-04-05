Диетолог рассказал, кому не нужно худеть

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил, что влияет на процесс набора или потери веса.

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Зачастую люди без какого-либо успеха пытаются похудеть. И считают, что им мешает «неправильный» метаболизм и «широкая кость». Но в интервью радио Sputnik эксперт развеял все мифы.

«Надо говорить не столько о „быстром“ или „медленном“ метаболизме, хотя это уместные термины, сколько о высоком или низком расходе энергии. Еще есть одно понятие — так называемый пластичный метаболизм, когда обмен веществ очень легко переключается с накопления энергии на расход. Бывает, что человек очень часто хочет есть и не может тратить накопленную энергию. А есть люди, которые легко выдерживают длительные паузы между приемами пищи, могут поесть один-два раза в день, и им хватает», — сказал медик.

Врач-диетолог сказал, кому легче похудеть.

«Похудеть легче людям, у которых высокий расход энергии, и похудеть легче людям, у которых пластичный метаболизм, то есть он легко переключается на расход энергии. Это свойства в основном людей молодых, мускулистых, психологически открытых, которые любят много двигаться, проводить время на воздухе, в движении. Такие люди обычно полнотой не отличаются», — сказал Михаил Гинзбург.

«Широкая» кость — это абсолютный миф, добавил диетолог.

«Масса костной ткани адекватна мышечному развитию, адекватна общей массе тела. Очень часто человек „ведется“ на какие-то цифры. Например, весит девушка 70 килограммов, прекрасно выглядит, но прочитала, что с ее ростом должна весить 65, и начинается изнурение. Она пытается не есть, от всего отказывается, срывается, всем жалуется. И кто-то говорит ей, что у нее просто „кость широкая“. И это действует как извиняющее обстоятельство. Но вес — это не паспортные данные, кроме вас, никто не знает, сколько вы весите, пока вы сами не скажете, да и по большому счету это никого не интересует», — отметил Михаил Гинзбург.

Самый простой способ стимулировать метаболизм, по мнению диетолога, — полноценный сон и расширение двигательной активности: прогулки, оздоровительная ходьба, домашние упражнения. Кроме того, могут помочь массажные водные процедуры, например, душ с легким контрастированием.