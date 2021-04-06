25 домов в Барнауле остались без газа из-за дома на 1-й Западной

Это связано с аварийным отключением газоснабжения в доме по ул. 1-я Западная, 51.

Фото: pixabay.com

По информации Администрации Барнаула, 6 апреля 2021 года 25 домов остались без газа. Это:

ул. 1-яЗападная, 42, 48, 47а, 49, 51

ул. П. Сухова, 4,8,10,12,14,16

ул. Э. Алексеевой, 11,13

ул. 80-й Г. Дивизии, 50,52,54,56,58, 62,64,66, 68,63,63а.

На месте отключения работает ремонтная бригада Газпрома, специалисты проводят обследование трассы, по результатам которого будет принято решение о времени возобновления газоснабжения в домах.

Напомним, 5 апреля 2021 года в 21:20 на телефон телефон экстренной службы поступило сообщение о возможном обрушении в многоквартирном доме в Барнауле по адресу: ул. 1я Западная, 51. На место незамедлительно выехали спасательные службы, руководители администрации города, городского комитета по ЖКХ и администрации Октябрьского района, полиция, медики. Вместе с ними был и глава города Вячеслав Франк. Он координировал работу всех городских служб и эвакуацию жильцов.

Дом отключили от газоснабжения и электроснабжения.