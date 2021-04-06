Барнаульцы могут высказать свое мнение, нужны ли отдельные полосы для общественного транспорта в городе

Опрос среди жителей Барнаула проводят для повышения качества транспортного обслуживания населения. Проголосовать можно до 23 апреля 2021 года на Платформе обратной связи.

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В пресс-службе мэрии отметили, что наличие отдельных полос для общественного транспорта существенно повысит его эффективность. Однако, если маршрутные автобусы получат преимущества в движении, то пропускная способность дороги для индивидуального транспорта снижается.

В 2020 году разработана проектная документация о целесообразности внедрения выделенных полос для движения маршрутных транспортных средств по проспекту Ленина, проспекту Строителей, улице Малахова, Павловскому тракту, от проспекта Строителей до улицы Трактовой.

По результатам натурных исследований выполнен анализ существующей транспортной ситуации и обоснование необходимости введения приоритета для общественного транспорта.

Исходя из проведенных обследований и выполненных расчетов, целесообразно выделение полос для маршрутных транспортных средств на следующих участках улично-дорожной сети города:

1) пр-кт Ленина, от ул. Петра Сухова до ул. Матросова (нечетная сторона);

2) пр-кт Ленина, от ул. Матросова до ул. Северо-Западной (четная сторона);

3) пр-кт Ленина, от ул. Пионеров до ул. Партизанской (нечетная сторона);

4) пр-кт Ленина, от ул. Партизанской до ул. Пионеров (четная сторона);

5) пр-кт Строителей, от Павловского тракта до ул. Челюскинцев (нечетная сторона);

6) пр-кт Строителей, от пер. Ядринцева до ул. Челюскинцев (четная сторона);

7) ул. Малахова, от ул. Гущина до ул. Петра Сухова (нечетная сторона).