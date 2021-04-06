Вячеслав Франк провел внеочередное заседание городской комиссии по ЧС

Участники заседания обсудили вопрос о неотложных восстановительных работах на аварийном доме по адресу: ул. 1-я Западная, 51 в Барнауле.

По словам первого заместителя главы администрации Октябрьского района Сергея Мещерякова , на территории района введен режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения фасадной балки жилого многоквартирного дома. Зона ЧС определена в радиусе 5 метров от дома.

По итогам заседания районной комиссии по ЧС, принято решение направить обращение главе города о выделении финансовых средств на проведение инженерно-технического обследование дома и обеспечении работы пункта временного размещения.

По его словам, в настоящее время в ПВР находится 7 человек, они обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости, обеспечено дежурство сотрудников полиции и медицинского работника.

Председатель комитета ЖКХ Антон Бенс сообщил, что специалисты комитета по ЖКХ совместно со специализированной организацией приступили к обследованию несущих конструкций здания.

ООО «Газпром газораспределение Барнаул» в настоящее время ведутся работы по отключению участка газопровода, проходящего по фасаду здания аварийного дома. Работы планируется завершить до конца рабочего дня 6 апреля 2021 года, после чего начнутся работы по восстановлению газоснабжения в отключенных домах.

Глава города Вячеслав Франк поручил организовать оперативное оповещение граждан о возможности переселения на время проводимых работ в маневренный фонд, а также воспользоваться компенсацией за аренду жилья.

По итогам городской комиссии по ЧС дано поручение комитету ЖКХ по подготовке заключения специализированной организации о техническом состоянии несущих конструкций и возможности проживания в данном доме. Из резервного фонда города будут выделены средства на проведение этих работ и функционирование пункта временного размещения.

Полиция осуществляет охрану правопорядка на территории дома и пункта временного размещения граждан.