Алтайская промышленность в пандемию сохранила объёмы производства

Об этом сегодня, 7 апреля 2021 года, заявил министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка в рамках заседания Правительства Алтайского края по итогам 2020 года.

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Он сообщил, что алтайская индустрия в целом сохранила показатели, хотя в некоторых отраслях (энергетика, легкая промышленность и др.) отмечалось снижением объемов производства.

В то же время объем инвестиций вырос, в том числе и за счет господдержки, которая в минувшем году выросла почти втрое. Краевые власти оптимистично смотрят в будущее промышленности края. Особенно в отрасли сельскохозяйственного машиностроения и энергомашиностроения. Хуже положение дел в вагоностроении, где продолжится снижение производства. Это касается новоалтайского «Алтайвагона» и барнаульского вагоно-ремонтного завода.