В Барнауле выступит знаменитый российский пианист

На сцене Государственной филармонии Алтайского края 8 апреля 2021 года в 18:30 для барнаульцев сыграет лауреат многочисленных российских и международных фортепианных конкурсов пианист Александр Златин.

В программе концерта «Отзвуки романтизма» прозвучат произведения Роберта Шумана («Карнавал») и Сергея Рахманинова (прелюдии, этюды-картины, «Музыкальные моменты»). Именно за исполнение музыки Рахманинова, пианист получил почётный диплом за мастерство и талантливое исполнение на фестивале в Нью-Джерси.

Одна из весомых заслуг пианиста — победа на международном конкурсе American protege в Нью-Йорке, благодаря которому Александр Златин давал сольные концерты в известных залах мира — Карнеги-холле и Меркин–холле.

Музыкант выступает в городах России и за рубежом как сольно, так и с ведущими симфоническими оркестрами страны. В его копилке выступлений, сотрудничество московским симфоническим оркестром «Русская филармония», оркестром «Фонограф». Пианист часто выходит на сцену с руководителем оркестра «Фонограф» Сергеем Жилиным, принимает участие в его фортепианных программах, выступает с мэтром отечественного джаза дуэтом.

Как отмечают специалисты, исполнение Александра Златина отличается техническим совершенством, глубоко индивидуальным подходом к произведению, чувством времени и стиля. Сейчас уроженец Оренбурга живет в Москве, работает в Российской академии музыки имени Гнесиных, а также активно концертирует.